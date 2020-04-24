Eksantrik Hareketlerle Güç Kazan

Üstelik eksantrik hareket squat ile sınırlı değildir. Çoğu hareketi eksantrik harekete dönüştürebilirsin. Şınavı ele alalım: Alçalma aşamasını olabildiğince yavaş yapmaya çalış ve yükselme hareketini normal hızında yap. Şınava eksantrik hareket eklediğin zaman karın kasların ve stabilizatör kasların daha çok çalışır ve bu da vücudunun zayıf bölgelerinin güçlenmesine yardımcı olur. Bu, çalıştırdığım sporcuların en çok sevdiği hareketlerden biri. Çünkü daha güçlü şınav çekmelerine yardımcı oluyor. Normalde şınav çekerken olabildiğince hızlı şekilde 10 tekrar yapmaya çalışırız. Eksantrik hareketleri eklediğinde ise o 10 tekrar daha hızlı güçlenmeni sağlayacaktır.



Antrenmanlarımdaki eksantrik hareketlere dikkat et. Bir antrenmanda şınav veya squat gördüğün zaman eksantrik hareketleri kendi başına yapmayı da deneyebilirsin. Alçalma hareketlerini yavaşlatıp 3-4 saniyede yaparak eksantrik hale getirebilirsin. Bu eksantrik hareketleri yaptığın zaman kaslarının nasıl farklı şekilde çalıştığına şahit olacaksın.