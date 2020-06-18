Antrenman Ekipmanların Eksik mi? Bu Yöntemleri Dene

Hazırlayan: Nike Training
Sadece evindeki eşyaları kullanarak da kalp atışlarını hızlandıracak antrenmanlar yapabilirsin.
Zamanını ayarladın, antrenmanını seçtin, başlamaya hazırsın. Ama bir dakika. Antrenman için gereken kettlebell ya da kutu sende yok. Aslına bakacak olursan hiç spor aletin yok. Olsun, sorun değil.
"Her antrenman, elindeki aletleri kullanabileceğin şekilde modifiye edilebilir."
Nike Training
Her antrenman, elindeki aletleri kullanabileceğin şekilde modifiye edilebilir. Spor aleti olmadan aynı verimlilikte antrenman yapmak için aşağıdaki alternatifleri dene. Ayrıca NTC uygulamasında "ekipmansız" filtresini kullanarak yalnızca vücut ağırlığını kullanan sayısız antrenman bulabileceğini de unutma.
Yapman gereken değişiklik ne olursa olsun, bunu antrenman yapmamak için bir mazeret olarak değil, aşılması gereken bir engel olarak gör. Bu yaklaşıma sahip olduğunda, sana aktardığımız bilgilerle her yerde antrenman yapabilirsin.