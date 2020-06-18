Rehberlik ve Beslenme

Antrenman Ekipmanların Eksik mi? Bu Yöntemleri Dene

Hazırlayan: Nike Training

Antrenman Ekipmanların Eksik mi? Bu Yöntemleri Dene

Sadece evindeki eşyaları kullanarak da kalp atışlarını hızlandıracak antrenmanlar yapabilirsin.

Zamanını ayarladın, antrenmanını seçtin, başlamaya hazırsın. Ama bir dakika. Antrenman için gereken kettlebell ya da kutu sende yok. Aslına bakacak olursan hiç spor aletin yok. Olsun, sorun değil.

"Her antrenman, elindeki aletleri kullanabileceğin şekilde modifiye edilebilir."

Nike Training

Her antrenman, elindeki aletleri kullanabileceğin şekilde modifiye edilebilir. Spor aleti olmadan aynı verimlilikte antrenman yapmak için aşağıdaki alternatifleri dene. Ayrıca NTC uygulamasında "ekipmansız" filtresini kullanarak yalnızca vücut ağırlığını kullanan sayısız antrenman bulabileceğini de unutma.

  1. Sadece su ekle
    Nike'ın Kıdemli Performans Direktörü Ryan Flaherty, evindeki su, süt veya çamaşır deterjanı bidonunu kullanarak kuvvet antrenmanı yapabileceğini söylüyor: "Trainer'lığını yaptığım bir elit sporcu, evine yeni taşınmıştı ve daha kolilerini açmamıştı. Boş bir çamaşır deterjanı bidonuna su doldurdum ve onu dambıl gibi kullanarak antrenman yaptık." Üstelik bu yöntem ayarlanabilir: Ağırlığın daha hafif olması için bidonun yarısını doldurabilir ve daha zorlayıcı bir kuvvet antrenmanı için doldurduğun su miktarını artırabilirsin.
  2. Şekli garip eşyaları kaldır
    Kettlebell ve kum torbası gibi kuvvet antrenmanlarında kullanılan aletler, aslında garip şekilli ağırlıklardır. Bu aletlerin yerine köpek maması çuvalı veya un çuvalı kullanabilirsin. Bunların garip şekilleri küçük kaslarını çalıştırarak kettlebell veya sağlık topuna benzer sonuçlar verecektir.
  3. Kendi kardiyo çalışmanı oluştur
    Koşu bandı veya bisiklet olmadan da kalp atışlarını hızlandırabilirsin. Kendi vücut ağırlığını kullanman, koşu bandında koşmaya benzer sonuçlar verecektir. Kolları ve bacakları açarak zıplama ve dağcı tırmanışı gibi tüm vücudu çalıştıran kardiyo egzersizleri yapmayı veya olduğun yerde koşmayı dene ve bunu yaparken de koşu bandında harcadığın eforu harca. Yani kollarını iyice savur ve dizlerini yukarıya çek.
  4. Kendine bir merdiven veya basamak bul
    Step gibi kontrollü hareketlerde merdiven veya basamak, kutunun yerini tutabilir. Ancak antrenmanında kutuya zıplama hareketi varsa bunu squat zıplayışı veya geniş zıplama gibi vücut ağırlığını kullanan bir egzersizle değiştir. (Çünkü basamağa veya merdivene zıplarken kaza yaşamayı kimse istemez.)

Yapman gereken değişiklik ne olursa olsun, bunu antrenman yapmamak için bir mazeret olarak değil, aşılması gereken bir engel olarak gör. Bu yaklaşıma sahip olduğunda, sana aktardığımız bilgilerle her yerde antrenman yapabilirsin.

Antrenman Ekipmanların Eksik mi? Bu Yöntemleri Dene

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Antrenman Ekipmanların Eksik mi? Bu Yöntemleri Dene

Nike Training Club'a Katıl

Aktif ve sağlıklı kalmana yardımcı olacak birinci sınıf uzman ve trainer'larımıza eriş.

İndir