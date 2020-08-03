Daha Sağlıklı Beslenmenin En Kolay Yolu

Yani atacağın ilk adım, günde bir öğününe sebze eklemek gibi basit bir şey olabilir. Bunu başarıyla yapmaya başladığın zaman, bir sonraki adımda sağlıksız bir alışkanlığını (örneğin, şekerleme yemek) biraz azaltmayı deneyebilirsin. Mesela haftada üç kez şekerleme yiyorsan bunu ikiye çekebilirsin. Her iki adıma da alıştıktan sonra yeni bir adım at. Sonra bir adım daha. Önemli olan şey sürece bağlı kalmaktır; yani sürekli olarak ilerlemektir.



Şundan emin ol: Başarısız da olacaksın. Bu çok normal. Scott-Dixon, "Bu bir bilgisayar oyunu gibi. Sayısız canın var; bugün başarısız olursan yarın yeniden deneyebilirsin." diyor. St. Pierre, beslenmende bir yanlış yaptığın zaman bunu kafana takmak ve kendine yüklenmek yerine bir daha benzer bir durumla karşılaştığında nasıl farklı tepki verebileceğini düşünmeni öneriyor: "Aksilikleri başarısızlık olarak görmek yerine geri bildirim gibi kabul et."



Scott-Dixon ayrıca başarılarını görmeyi unutmamanı söylüyor: "Genellikle yanlış giden şeylere odaklanırız ama belki işin %80'i doğru gitmiştir. Bu başarıları bir şablon gibi kullanarak kendine bir model oluştur." Bunu yaparak başarılarını artırabilirsin.



Alışkanlık Haline Getir: Yukarıdaki planı izle, beslenme düzeninde küçük, olumlu bir değişiklik yap (örneğin, bir öğününe sebze ekle) ve bu değişikliği sahip olduğun bir alışkanlıkla ilişkilendir (öğle yemeğinde ne yiyeceğini düşünmek gibi). "Öğle yemeğine ne yesem?" diye düşündüğün zaman "Sebzeli bir şey olsun." de. Öğününe sebze ekledikten sonra kendini kutlamayı da unutma. Bu, alışkanlığın kalıcı hale gelmesine yardımcı olacaktır.