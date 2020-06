Daha Sağlıklı Beslenmenin En Kolay Yolu

Daha akıllı bir adım at: Diyetini bir süreç olarak gör. Bu bakış açısında kendine şu soruyu soracaksın: Şu anda uyguladığım beslenme kararlarını biraz daha iyi hale getirmek için ne yapabilirim? St. Pierre şöyle diyor: "Ertesi gün kendine aynı soruyu sor; bir sonraki gün gene sor ve böyle devam et. Böylece farkında bile olmadan beslenme düzeninde büyük bir değişiklik yapmış olacaksın. Böyle bir değişiklik bir gecede olmaz; ama yemek tercihlerinde küçük, yenilikçi adımlar atarsan beslenme düzeninde büyük değişiklikler yapabilirsin. Mesele, olumlu değişiklikler yapmayı beslenmenin bir parçası haline getirmek ve bir yaşam stiline dönüştürmek."



Süreç yaklaşımının işe yaraması için beslenme alışkanlıkların ve şu an değiştirebileceğin şeyler hakkında kendine karşı tamamen dürüst olmalısın. Precision Nutrition'ın program direktörü ve neredeyse 20 yıllık deneyime sahip beslenme eğitmeni Krista Scott-Dixon, şöyle diyor: "Gerçek hayattan bahsediyoruz. Bütün sorunlarını çözdüğün sihirli bir evrende değiliz. Hemen doğru yönde ilerlemeye başlamak için yapabileceğin en küçük şeyi bulmalısın."