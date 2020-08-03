Daha Sağlıklı Beslenmenin En Kolay Yolu
Rehberlik
Rehberlik ve Beslenme
Daha Sağlıklı Beslenmenin Kolay Bir Yolu
Hazırlayan: Nike Training
Mükemmel beslenmeye çalışmak yerine küçük adımlarla büyük ilerlemeler katet.
"Kötü beslenmenin sonuçlarını hiçbir antrenman düzeltemez." sözünü duymuşsundur. Bu sözün sağlık alanında klişe haline gelmesi, doğru olmadığı anlamına gelmiyor. Fit olmak istiyorsan düzgün beslenmek zorundasın.
Ancak "düzgün beslenmek", "her zaman mükemmel beslenmek" anlamına gelmiyor. Uzun vadede başarılı olmak için tutarlı bir şekilde düzgün beslenmeye odaklanmalısın.
Precision Nutrition koçu ve kayıtlı diyetisyen Brian St. Pierre, sağlıklı beslenmeyi bırakmamızın en büyük nedeninin "her şey mükemmel olmalı" anlayışı olduğunu söylüyor. St. Pierre, "O yüzden, özellikle Ocak ayında, insanlar 'ya hep ya hiç' gibi bir yaklaşım içine giriyor, çok katı bir diyete başlıyor ve daha sonra sürdürülebilir olmayan bu diyetten vazgeçiyor." diyor.
"Daha akıllı bir adım at: Diyetini bir süreç olarak gör."
Nike Training
Daha akıllı bir adım at: Diyetini bir süreç olarak gör. Bu bakış açısında kendine şu soruyu soracaksın: Şu anda uyguladığım beslenme kararlarını biraz daha iyi hale getirmek için ne yapabilirim? St. Pierre şöyle diyor: "Ertesi gün kendine aynı soruyu sor; bir sonraki gün gene sor ve böyle devam et. Böylece farkında bile olmadan beslenme düzeninde büyük bir değişiklik yapmış olacaksın. Böyle bir değişiklik bir gecede olmaz; ama yemek tercihlerinde küçük, yenilikçi adımlar atarsan beslenme düzeninde büyük değişiklikler yapabilirsin. Mesele, olumlu değişiklikler yapmayı beslenmenin bir parçası haline getirmek ve bir yaşam stiline dönüştürmek."
Süreç yaklaşımının işe yaraması için beslenme alışkanlıkların ve şu an değiştirebileceğin şeyler hakkında kendine karşı tamamen dürüst olmalısın. Precision Nutrition'ın program direktörü ve neredeyse 20 yıllık deneyime sahip beslenme eğitmeni Krista Scott-Dixon, şöyle diyor: "Gerçek hayattan bahsediyoruz. Bütün sorunlarını çözdüğün sihirli bir evrende değiliz. Hemen doğru yönde ilerlemeye başlamak için yapabileceğin en küçük şeyi bulmalısın."
"Yani atacağın ilk adım, günde bir öğününe sebze eklemek gibi basit bir şey olabilir."
Nike Training
Yani atacağın ilk adım, günde bir öğününe sebze eklemek gibi basit bir şey olabilir. Bunu başarıyla yapmaya başladığın zaman, bir sonraki adımda sağlıksız bir alışkanlığını (örneğin, şekerleme yemek) biraz azaltmayı deneyebilirsin. Mesela haftada üç kez şekerleme yiyorsan bunu ikiye çekebilirsin. Her iki adıma da alıştıktan sonra yeni bir adım at. Sonra bir adım daha. Önemli olan şey sürece bağlı kalmaktır; yani sürekli olarak ilerlemektir.
Şundan emin ol: Başarısız da olacaksın. Bu çok normal. Scott-Dixon, "Bu bir bilgisayar oyunu gibi. Sayısız canın var; bugün başarısız olursan yarın yeniden deneyebilirsin." diyor. St. Pierre, beslenmende bir yanlış yaptığın zaman bunu kafana takmak ve kendine yüklenmek yerine bir daha benzer bir durumla karşılaştığında nasıl farklı tepki verebileceğini düşünmeni öneriyor: "Aksilikleri başarısızlık olarak görmek yerine geri bildirim gibi kabul et."
Scott-Dixon ayrıca başarılarını görmeyi unutmamanı söylüyor: "Genellikle yanlış giden şeylere odaklanırız ama belki işin %80'i doğru gitmiştir. Bu başarıları bir şablon gibi kullanarak kendine bir model oluştur." Bunu yaparak başarılarını artırabilirsin.
Alışkanlık Haline Getir: Yukarıdaki planı izle, beslenme düzeninde küçük, olumlu bir değişiklik yap (örneğin, bir öğününe sebze ekle) ve bu değişikliği sahip olduğun bir alışkanlıkla ilişkilendir (öğle yemeğinde ne yiyeceğini düşünmek gibi). "Öğle yemeğine ne yesem?" diye düşündüğün zaman "Sebzeli bir şey olsun." de. Öğününe sebze ekledikten sonra kendini kutlamayı da unutma. Bu, alışkanlığın kalıcı hale gelmesine yardımcı olacaktır.