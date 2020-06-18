Daha İyi Uyumak İçin Meditasyon

"Meditasyon" kelimesi, bunu daha önce hiç yapmadıysan korkutucu gelebilir ancak meditasyon düşündüğün kadar karmaşık değildir. Dua ederek meditasyon yapabileceğin gibi olumlama yaparak ya da yatmadan önce zihnini sakinleştirecek bir alışkanlık edinerek de meditasyon yapabilirsin. Trainer'lığını yaptığım profesyonel sporcuların hemen hepsine, yatmadan önce meditasyon yapma alışkanlığı kazandırıyorum. Çoğu meditasyon uygulaması, seni beş-on dakikada rahatlayıp uykuya hazır hale getirecek, uykuya özel programlara sahiptir.



Yatmadan önce meditasyon yapmaya zamanın olmadığını düşünüyorsan onun da çözümü var: Yatağa yattığında telefonuna bakmak yerine bir rehberli uyku meditasyonu aç, başını yastığa koy ve dinle. Bu da 10 dakikanı alacaktır ama sürekli bir şeyler düşünmek ve dönüp durmak yerine zihnini dinlendirici bir uykuya hazırlamış olacaksın.



Hemen bir meditasyon uygulaması indir ve bu gece yatağa yattığında oynat düğmesine bas. Bunu gecelik rutininin bir parçası haline getirirsen çok daha kolay uyumaya başladığını göreceksin.