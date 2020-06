Kendini İyi Hissetmek ve Daha İyi Görünmek İçin Nasıl Beslenmelisin?

Neyi nasıl yiyeceğine karar vermek için bu çok basit ve %100 kişisel olan sistemi dene.

Sağlıklı beslenmek dendiğinde akla kurallar koyan, neyi yiyip neyi yemeyeceğimizi bize söyleyen diyetler gelir. Bu diyetler genellikle makro besinlere odaklanır (alınan karbonhidrata kıyasla alınması gereken yağ ve protein miktarı) ya da belirli yiyecek gruplarına ağırlık verir. Örneğin bol bol sebze yemeni ve tahıllardan kaçınmanı söyler.

Elit ve amatör sporcular için sağlık programları hazırlayan Precision Nutrition'dan Brian St. Pierre, reçeteye benzeyen bu kısıtlayıcı diyetlerin aslında kötü olmamakla birlikte genellemeler üzerinden çalıştığını ve kişisel farklılıkları dikkate almadığını söylüyor. St. Pierre, "Kurala dayalı diyetler bazı kişilerin işine yarar ama herkese uygun değildir." diyor. O ve Precision Nutrition uzmanları, kırmızı-sarı-yeşil sistemi adını verdikleri farklı, kişiselleştirilmiş bir yaklaşımı savunuyor.

Kırmızı, yenmeden önce durup düşünülmesi gereken yiyecekleri temsil ediyor. Bu yiyecekler aşırı kalorili olabilir ya da onları yedikten sonra kendini fiziksel veya zihinsel açıdan kötü hissedebilirsin. Sarı, bağlama göre uygun olabilecek yiyecekleri temsil ediyor. Bunları yalnızca kutlama yaparken veya tatillerde yersin. Yeşil ise her zaman, her yerde yiyebileceğin, seni her zaman iyi hissettirecek yiyecekleri temsil ediyor.

Precision Nutrition'ın program direktörü ve 20 yıllık deneyime sahip beslenme eğitmeni Krista Scott-Dixon, şöyle diyor: "Yiyeceklerin rengi kişiden kişiye değişir. Örneğin, derin dondurucumda dondurma var. Altı aydır orada duruyor ve bir kez olsun canım çekmedi. Ama başka biri, dondurmayı kontrolünü kaybedecek kadar seviyor olabilir. Evine giren dondurma beş dakika bile dayanmıyordur ve sonrasında o kişi kendisini suçlu hissediyordur. İşte o zaman dondurma kırmızı olur."