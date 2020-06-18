Sana Uygun Şekilde Güç Topla

Hazırlayan: Nike Training
Vücudunu ve zihnini dinlendirmeye zaman ayır.
Güç toplamak, zorlu antrenmanların ardından kaslarını dinlendirmekten ibaret değildir. Avustralya Katolik Üniversitesi Davranış ve Sağlık Bilimleri Okulu üyesi Doçent Doktor Shona Halson, "Güç toplamanın gerçek faydası, fiziksel ve zihinsel açıdan mola verdiğin zaman ortaya çıkar." diyor. Bunun için hoşuna giden bir şey yapabilirsin; örneğin kanepene kurulup dizi izleyebilir, güzel bir yemek pişirebilir, arkadaşınla sohbet edebilir ya da kitap okuyabilirsin.
"Güç toplamanın gerçek faydası, fiziksel ve zihinsel açıdan mola verdiğin zaman ortaya çıkar."
Shona Halson, Doçent Doktor, Avustralya Katolik Üniversitesi
Halson, vücuduna ve zihnine yardımcı olacak güç toplama türünün iki özelliğe sahip olması gerektiğini söylüyor. Bunlardan birincisi, aktivite sırasında vücudunun rahatlamasıdır. Halson şöyle diyor: "Herkes yoganın güç toplamak için ideal olduğunu düşünür. Yumuşak yoga gerçekten de idealdir, çünkü esnekliği ve hareket kabiliyetini korurken sakatlıkları önlemeye yardımcı olabilir. Ama vücut ısını yükselten zorlu bir yoga seansı, sistemine fizyolojik yük bindirdiği için güç toplama sayılamaz."
Terliyor musun? Kalp atışların hızlanıyor mu? O zaman vücudunun güç toplamasına izin vermiyorsun demektir. Zorlayıcı fiziksel aktiviteleri çalışma günlerine sakla ve dinlenme günlerinde sistemini dinlendir. Restoratif yogayı sevmiyor musun? Varsa bahçende 15 dakikalık bir yürüyüş yapabilir, dinlenebilir ya da içeride 20 dakika kestirebilirsin.
"Kendine şu soruyu sor: Bu aktiviteyi yaparken kendimi rahat ve sakin hissediyor muyum? Çünkü bu, iyi bir güç toplama stratejisidir."
Shona Halson, Doçent Doktor, Avustralya Katolik Üniversitesi
Başarılı bir güç toplama aktivitesinin ikinci özelliği de zihnini rahatlatmasıdır. Önemli olan şey, yapacağın aktiviteyi iyi bir #kişiselbakım aktivitesi olduğu için değil, yapmaktan keyif aldığın için seçmektir. Halson şöyle diyor: "Bir aktiviteyi yaparken kendini iyi hissetmeyip bitirdikten sonra iyi hissediyorsan bu, zihnini dinlendirmediği için senin açından iyi bir güç toplama aktivitesi değildir. Kendine şu soruyu sor: Bu aktiviteyi yaparken kendimi rahat ve sakin hissediyor muyum? Çünkü bu, iyi bir güç toplama stratejisidir." Zihnini sakinleştirmekte sorun yaşıyorsan ilgini çeken bir konu hakkında podcast bulup dinle, resim çiz ya da telefonda arkadaşınla sohbet et.
Kendin için doğru güç toplama aktivitesini bulmaya çalışırken farklı rahatlama yollarını dene ve bu sırada vücudunun rahatlayıp rahatlamadığına ve aktiviteden keyif alıp almadığına bak. Aktivite işe yaramadıysa başka bir aktiviteyi dene ve kendin için doğru aktiviteyi bulana kadar bu adımları tekrarla.
Alışkanlık Haline Getir: Seni, rahatlamanı sağlayacak şekilde güç toplamanın yolunu bulmaya davet ediyoruz. Nereden başlayacağını bilmiyor musun? Birçok sporcunun favorisi olan, Nike Master Trainer'ı Alex Silver-Fagan'ın 20 dakikadan kısa süren, rahatlatıcı ve etkili NTC Yumuşak Yoga antrenmanını bu akşam yapmayı dene. Belki yumuşak yoganın sana göre olduğunu görecek, belki de farklı bir güç toplama stratejisi denemeye karar vereceksin; her durumda vücudunu ve zihnini dinlendirdiğin için kendini kutla.