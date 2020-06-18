Sana Uygun Şekilde Güç Topla

Başarılı bir güç toplama aktivitesinin ikinci özelliği de zihnini rahatlatmasıdır. Önemli olan şey, yapacağın aktiviteyi iyi bir #kişiselbakım aktivitesi olduğu için değil, yapmaktan keyif aldığın için seçmektir. Halson şöyle diyor: "Bir aktiviteyi yaparken kendini iyi hissetmeyip bitirdikten sonra iyi hissediyorsan bu, zihnini dinlendirmediği için senin açından iyi bir güç toplama aktivitesi değildir. Kendine şu soruyu sor: Bu aktiviteyi yaparken kendimi rahat ve sakin hissediyor muyum? Çünkü bu, iyi bir güç toplama stratejisidir." Zihnini sakinleştirmekte sorun yaşıyorsan ilgini çeken bir konu hakkında podcast bulup dinle, resim çiz ya da telefonda arkadaşınla sohbet et.



Kendin için doğru güç toplama aktivitesini bulmaya çalışırken farklı rahatlama yollarını dene ve bu sırada vücudunun rahatlayıp rahatlamadığına ve aktiviteden keyif alıp almadığına bak. Aktivite işe yaramadıysa başka bir aktiviteyi dene ve kendin için doğru aktiviteyi bulana kadar bu adımları tekrarla.



Alışkanlık Haline Getir: Seni, rahatlamanı sağlayacak şekilde güç toplamanın yolunu bulmaya davet ediyoruz. Nereden başlayacağını bilmiyor musun? Birçok sporcunun favorisi olan, Nike Master Trainer'ı Alex Silver-Fagan'ın 20 dakikadan kısa süren, rahatlatıcı ve etkili NTC Yumuşak Yoga antrenmanını bu akşam yapmayı dene. Belki yumuşak yoganın sana göre olduğunu görecek, belki de farklı bir güç toplama stratejisi denemeye karar vereceksin; her durumda vücudunu ve zihnini dinlendirdiğin için kendini kutla.