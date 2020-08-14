Yeterince Uyuyor musun?

Boşuna sekiz saat gece uykusu uyumamız gerektiğini söylemiyorlar. Araştırmalar da bunu destekliyor. Avustralya Katolik Üniversitesi, Davranış ve Sağlık Bilimleri Fakültesinde Doçent Doktor olan güç toplama uzmanı Shona Halson, "Bazı insanların iyi hissetmesi için 9 ila 10 saat uykuya ihtiyacı olabilir. Çok antrenman yapıyorsan normalden daha uzun süre uyumaya ihtiyaç duyabilirsin. İşin kötü yanı ise çoğu insan, günde yalnızca 6-6,5 saat uyuyor." diyor.

Ne kadar uykuya ihtiyaç duyduğunu görmenin en iyi yolu, uyuduğun ve kalktığın vakitleri not almaktır. Böylece ne kadar uyuduğunu görebilirsin. Saatler ve uyku takibine yardımcı olan diğer cihazlar uyuduğun süreyi olduğundan fazla gibi gösterdiği için pek güvenilir olmayabilir. Halson, geceleri ortalama kaç saat uyuduğunu gördükten sonra uyanık olduğun saatlerde nasıl hissettiğine dikkat etmen gerektiğini söylüyor. "Uyandığında nasıl hissediyorsun? Kendine gelmen için birkaç bardak kahve mi içmen gerekiyor?"