Yeterince Uyuyor musun?

Güne başladığında kendini iyi hissediyorsan yeteri kadar uyuyorsun demektir. Ancak yine de öğleden sonraları ve akşamları nasıl hissettiğini takip etmen önemlidir. "Eve dönerken kırmızı ışıkta durduğunda dalıp gidiyor ve uyuyakalacak gibi mi hissediyorsun? Akşamları koltukta televizyon izlerken uyuya mı kalıyorsun? Öyleyse uyuyakalmadığını görene kadar geceleri yarım saat daha fazla uyumayı dene." diyor Halson.

Uyandığın vakitten uyumaya hazırlanana kadar geçen sürede kendini zinde hissediyorsan yeteri kadar uyuyorsun demektir.

Alışkanlık Haline Getir: Ne kadar uyuman gerektiğini öğrenmek için uykunu ölçmeye ve değerlendirmeye başlamanı istiyoruz. Yatağının yanına bir not defteri koy ve bir hafta boyunca uykunu takip et. Sabah uyandığında uyku süreni ve uyandığın saati not et. Günde bir veya iki kez, yorgun hissettiğin saati bir kenara yaz. Uyku günlüğüne not düştüğün zaman kendini tebrik et. Bir haftadan sonra verilere göz atabileceksin. Böylece, Halson'ın gün içinde yorgun hissetmeyene kadar uykuna 30 dakika ekleme tavsiyesini uygulayabilirsin.