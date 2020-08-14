Yeterince Uyuyor Musun?
Rehberlik
Hazırlayan: Nike Training
Yeterince uyuyup uyumadığını anlamanın yolları
Boşuna sekiz saat gece uykusu uyumamız gerektiğini söylemiyorlar. Araştırmalar da bunu destekliyor. Avustralya Katolik Üniversitesi, Davranış ve Sağlık Bilimleri Fakültesinde Doçent Doktor olan güç toplama uzmanı Shona Halson, "Bazı insanların iyi hissetmesi için 9 ila 10 saat uykuya ihtiyacı olabilir. Çok antrenman yapıyorsan normalden daha uzun süre uyumaya ihtiyaç duyabilirsin. İşin kötü yanı ise çoğu insan, günde yalnızca 6-6,5 saat uyuyor." diyor.
Ne kadar uykuya ihtiyaç duyduğunu görmenin en iyi yolu, uyuduğun ve kalktığın vakitleri not almaktır. Böylece ne kadar uyuduğunu görebilirsin. Saatler ve uyku takibine yardımcı olan diğer cihazlar uyuduğun süreyi olduğundan fazla gibi gösterdiği için pek güvenilir olmayabilir. Halson, geceleri ortalama kaç saat uyuduğunu gördükten sonra uyanık olduğun saatlerde nasıl hissettiğine dikkat etmen gerektiğini söylüyor. "Uyandığında nasıl hissediyorsun? Kendine gelmen için birkaç bardak kahve mi içmen gerekiyor?"
"Akşamları koltukta televizyon izlerken uyuya mı kalıyorsun? Öyleyse uyuyakalmadığını görene kadar geceleri yarım saat daha fazla uyumayı dene.
Shona Halson
Güne başladığında kendini iyi hissediyorsan yeteri kadar uyuyorsun demektir. Ancak yine de öğleden sonraları ve akşamları nasıl hissettiğini takip etmen önemlidir. "Eve dönerken kırmızı ışıkta durduğunda dalıp gidiyor ve uyuyakalacak gibi mi hissediyorsun? Akşamları koltukta televizyon izlerken uyuya mı kalıyorsun? Öyleyse uyuyakalmadığını görene kadar geceleri yarım saat daha fazla uyumayı dene." diyor Halson.
Uyandığın vakitten uyumaya hazırlanana kadar geçen sürede kendini zinde hissediyorsan yeteri kadar uyuyorsun demektir.
Alışkanlık Haline Getir: Ne kadar uyuman gerektiğini öğrenmek için uykunu ölçmeye ve değerlendirmeye başlamanı istiyoruz. Yatağının yanına bir not defteri koy ve bir hafta boyunca uykunu takip et. Sabah uyandığında uyku süreni ve uyandığın saati not et. Günde bir veya iki kez, yorgun hissettiğin saati bir kenara yaz. Uyku günlüğüne not düştüğün zaman kendini tebrik et. Bir haftadan sonra verilere göz atabileceksin. Böylece, Halson'ın gün içinde yorgun hissetmeyene kadar uykuna 30 dakika ekleme tavsiyesini uygulayabilirsin.