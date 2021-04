Diyetisyen Reshaunda Thornton'dan Yiyeceklerle Sağlıklı Bir İlişki Kurmanın Yolları

Sıra dışı diyetisyen Reshaunda Thornton'a göre, yiyeceklerle yaşam boyu süren bir ilişki içerisindeyiz. Buna göre, ya aramızı iyi tutmak üzere çaba göstereceğiz ya da her öğünde anlaşmazlık yaşamaya razı olacağız. "Trained"in bu bölümünde beslenme uzmanı ve "The Dietitian Against Diets" (Diyetlere Karşı Olan Diyetisyen) podcast'inin sunucusuyla Nike Kıdemli Performans Direktörü Ryan Flaherty, gıdayla olan ilişkilerin nasıl bozulduğunu ve bunların nasıl düzeltilebileceğini konuşuyor. Thornton, kısıtlayıcı beslenmeye yönelme sebeplerimize değinirken bu tür beslenmenin neden hiçbir zaman işe yaramadığını ve düşünce şeklimizi değiştirerek ve sağlıklı beslenerek koca bir tabak nacho'yu bile utanç duymadan yiyebileceğimizi anlatıyor.