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      Trained Podcast: Reshaunda Thornton ile Yiyecekleri Daha Çok Sevmek Üzerine

      "The Dietitian Against Diets" (Diyetlere Karşı Olan Diyetisyen) podcast'inin sunucusu, akşam yemeğiyle arandaki ilişkiye bir çift terapisti gibi yaklaşarak uzun vadeli değişiklikler yapmana yardımcı oluyor.

      Diyetisyen Reshaunda Thornton'dan Yiyeceklerle Sağlıklı Bir İlişki Kurmanın Yolları

      "Trained", bütünsel fitness yaklaşımlarını derinlemesine inceleyen bir podcast serisi.

      Sıra dışı diyetisyen Reshaunda Thornton'a göre, yiyeceklerle yaşam boyu süren bir ilişki içerisindeyiz. Buna göre, ya aramızı iyi tutmak üzere çaba göstereceğiz ya da her öğünde anlaşmazlık yaşamaya razı olacağız. "Trained"in bu bölümünde beslenme uzmanı ve "The Dietitian Against Diets" (Diyetlere Karşı Olan Diyetisyen) podcast'inin sunucusuyla Nike Kıdemli Performans Direktörü Ryan Flaherty, gıdayla olan ilişkilerin nasıl bozulduğunu ve bunların nasıl düzeltilebileceğini konuşuyor. Thornton, kısıtlayıcı beslenmeye yönelme sebeplerimize değinirken bu tür beslenmenin neden hiçbir zaman işe yaramadığını ve düşünce şeklimizi değiştirerek ve sağlıklı beslenerek koca bir tabak nacho'yu bile utanç duymadan yiyebileceğimizi anlatıyor.

      Şimdi Dinle

      Zihin yapısı, hareket, beslenme, güç toplama veya uyku hakkında sorun mu var? Konuk veya konu önermek mi istiyorsun? Ryan'a trained@nike.com adresinden e-posta gönder.

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