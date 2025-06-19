Destek, Rahatlık ve Performansta Yeni Standart: Nike Structure 26 ile Tanış

Koşarken ayak bileğinin dışa doğru dönme hızını yavaşlatmaya yardımcı olacak bir ayakkabı arıyorsan Nike Structure 26 tam sana göre. Günlük hızlı antrenman koşuların sırasında veya daha uzun mesafeler için hazırlanırken sadece koşmaya odaklanabilmeni sağlayan denge ve yastıklamayı bu ayakkabıda bulabilirsin.

Ayakkabının gelişmiş denge özellikleri ve ReactX köpük orta tabanı sayesinde koşucular öz güvenle hareket ederek en iyi performanslarını ortaya koyabilir.

Nike Running Expert Product Line Manager Ashley Campbell, “Desteğe ihtiyacı olan koşucuları önemsiyoruz.” diyor. “Structure, insanlarla aramızda güven inşa etmek ve tutarlılık demek. Geçmişte sıkıcı ve katı olarak bilinen bir segmente enerji ve heyecan katmak istiyoruz.”