Nike Spor Sütyeni Bedenini Ölçme

Sweeney, spor sütyeninin alt bandının, işlevsellik için en önemli nokta olduğunu belirtiyor. Uyumu kontrol etmek için spor sütyenini giy ve iki parmağını bandın altına rahatça sokup sokamadığına bak. Ek ipuçları:

Kollarını kaldırdığında bant yukarı çıkıyorsa ve kup bölgesinin bol olduğunu, göğüslerini desteklemediğini hissediyorsan sütyen muhtemelen çok büyüktür.

Bant derin nefes alıp rahatça hareket etmeni zorlaştıracak kadar sıkıysa sütyen muhtemelen çok küçüktür.