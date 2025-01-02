Nike Spor Sütyeni Bedenini Ölçme
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Nike spor sütyeni teknik tasarımcısı, spor sütyeni bedenini ölçmek ve ideal uyumu bulmak için yapman gerekenleri anlatıyor.
Spor sütyeni, birçok sporcunun antrenmanda olmazsa olmazıdır. Nike spor sütyeni teknik tasarımcısı Tara Sweeney, spor sütyeninin bir sporcunun sahip olabileceği en teknik giysilerden biri olduğunu söylüyor.
Ama ideal uyum, yalnızca doğru ölçü demek değildir. Sweeney şöyle diyor: "Doğru spor sütyeni göğüslerinin bedenine, ne kadar sıkı olduğuna, vücut tipine ve yapmak istediğin aktivitelere göre rahatlık ve destek düzeyi arasında bir denge kurar."
Sweeney, doğru uyumu bulmak için sütyen bedenini hesaplamana yardımcı olacak.
Nike Spor Sütyeni Bedenini Ölçme
Sweeney, Nike spor sütyeni için doğru şekilde ölçüm almak istiyorsan göğüslerin arasında biraz mesafe kalan, iç çamaşırı benzeri astarsız bir sütyen giymeyi denemeni söylüyor.
Sütyen Bedenini Bul
Bu iki adımlı testle sütyen bedenini bul. Başlamadan önce, vücudunun doğal şeklini destekleyen, pedsiz ve astarsız bir sütyen giy.
Öncelikle Göğüs Altını Ölç
Göğsün hemen altından sütyenin alt bandını ölç. Mezura vücudunu sıkıca sarmalıdır. Sonucu, en yakın üst değere yuvarla. Mezuran yoksa bir ayakkabı bağcığı ve cetvel kullanabilirsin. Yukarıdaki talimatları uygula. İpi düz bir yüzeye yerleştir ve cetvelle ölç.
Ardından Kup Ölçünü Al
Mezurayı yere paralel olacak şekilde, göğsünün en şişkin noktasına yerleştir. Göğsünün ortasından göğüs dokusunun bittiği yan taraftaki noktaya (balenin oturduğu bölgeye) kadar ölçüm yap. Sonucu, en yakın üst değere yuvarla.
Nike Sütyen Bedenin
Yanıtlarına göre senin için en uygun sütyen bedeni bu olacak.
Spor Sütyeni Uyumunu Kontrol Etmenin 3 Yöntemi
Spor sütyeninin mükemmel uyumu sunup sunmadığını öğrenmek için deneme kabininde (veya evde) bu üç adımlık kolay testi uygula.
1. Bandın Sıkılığına Bak
Sweeney, spor sütyeninin alt bandının, işlevsellik için en önemli nokta olduğunu belirtiyor. Uyumu kontrol etmek için spor sütyenini giy ve iki parmağını bandın altına rahatça sokup sokamadığına bak. Ek ipuçları:
Kollarını kaldırdığında bant yukarı çıkıyorsa ve kup bölgesinin bol olduğunu, göğüslerini desteklemediğini hissediyorsan sütyen muhtemelen çok büyüktür.
Bant derin nefes alıp rahatça hareket etmeni zorlaştıracak kadar sıkıysa sütyen muhtemelen çok küçüktür.
2. Askıları Kontrol Et
Askıları sürekli ayarlaman gerekiyorsa veya askılar omuzlarının çok yanlarında duruyorsa sütyen çok büyük olabilir. Askılar boynuna baskı yapıyorsa ve omuzlarında aşırı (ve görünür) derecede iz veya sıkma yapıyorsa sütyen çok küçük olabilir.
Kollarını kaldırdığında alt bant sabit kalıyorsa doğru seçimi yaptın demektir. Askılar üstüne tam oturmalı ancak sıkma yapmamalıdır.
Kadınların yarısından fazlası asimetrik göğüslere sahiptir. Spor sütyeninin uyumunu kişiselleştirmek için ayarlanabilir askıları kullanabilirsin. Ancak Sweeney, kupun çok büyük veya bandın çok bol olması gibi spor sütyeninin üzerine tam oturmadığı durumlarda askıları sıkılaştırmaya bir çözüm olarak bakmamanı öneriyor.
3. Sütyenle Yapmak İstediğin Aktivitenin Canlandırmasını Yap
Giydiğin sütyen, bir aktivite veya spor yaparken kendine daha fazla güvenmeni ve rahat etmeni sağlamalıdır. Sweeney, bunu test etmenin en iyi yönteminin sütyeni giyip hareketleri taklit etmek olduğunu söylüyor. En sevdiğin yoga akışını veya iyice alçalıp derin bir squat yapmayı deneyebilirsin. Spor sütyeninin vücudunu sarıp seninle birlikte hareket ederken verdiği his, senin kadar özel olmalıdır.
En İyi Sütyen Bedenini Bulma: Dikkate Alınması Gereken Diğer Uyum Faktörleri
Doğru seçimi yapıp yapmadığını en iyi askılar ve bant gösterir. Ama Sweeney, şu faktörleri de göz ardı etmemeni söylüyor:
Sütyen çok küçükse genellikle:
- Yaka ve/veya koltuk altı bölgesi, göğüslerin sütyenin yanlarından veya ortasından taşmasına sebep olur.
- Yaka ve/veya koltuk altı bölgesi çok aşağıda kalır.
- Kup bölgesi çok kısadır ve alt bandın yukarı toplanıp göğüs dokusunun hemen altı yerine, göğsün altına çıkmasına sebep olur.
Sütyen çok büyükse genellikle:
- Kumaş aşırı katlanır veya kup bölgesinde toplanır.
- Yaka ve/veya koltuk altı bölgesi, boyun veya koltuk altında sürtünmeye sebep olacak kadar yukarıda kalır.
- Basınç veya destek sağlamaz ya da göğüslerin çok fazla hareket etmesine neden olur.
İdeal Nike Spor Sütyeni Bedenini Bul
Üç temel Nike spor sütyeni türü vardır. Hangisinin sana uygun olduğuna karar vermek için özellikleri hakkında daha fazla bilgi edin.