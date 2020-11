Daha İyi Uyumak İçin Neler Yemeli?

Yiyecekler sana güç veren bir yakıt olduğu gibi doğru şekilde dinlenmeni de sağlayabilir. New York Columbia Üniversitesi Sleep Center of Excellence direktörü ve yirmi yıldır beslenmenin uyku üzerindeki etkilerini araştıran beslenme tıbbı doçent doktoru Dr. Marie-Pierre St-Onge, "Beslenme şeklimiz, nasıl dinlendiğimizle doğrudan ilişkilidir." diyor.



St-Onge, araştırmalarında meyve, sebze ve tam tahıl gibi lif açısından zengin yiyecekleri düzenli olarak tüketen kişilerin daha uzun, derin ve iyi uyuma ihtimalinin yükseldiğini buldu. Bunun nedeni, lif açısından zengin birçok yiyecekte prebiyotik olması olabilir. Prebiyotikler, bağırsaktaki iyi bakterileri besler ve bu da uyku hormonlarını düzenlemeye yardımcı olabilir.



Öte yandan "American Journal of Clinical Nutrition" dergisinde yayınlanan yeni bir çalışma; beyaz ekmek, pirinç, hamur işi ve gazlı içecek gibi işlenmiş karbonhidrat ve ekstra şeker içeren yiyeceklerden oluşan, glisemik indeksi yüksek beslenme şekillerinin yüksek uykusuzluk riskiyle ilişkili olduğunu buldu. Çalışmanın baş yazarı olan Columbia Üniversitesi doçent doktoru Dr. James Gangwisch, çok şekerli gıdaların kan şekerini önce yükseltip sonra düşürerek kortizol ve adrenalin gibi uykuyu olumsuz etkileyen stres hormonlarının üretilmesine neden olabileceğini söylüyor.