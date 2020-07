Çocuklarının Hareket Etmeyi Sevmelerine Yardımcı Ol

01. Onlara örnek ol.



Çocukların her zaman seni duyuyormuş gibi davranmayabilir. Ancak seni her zaman dinlediklerinden emin olabilirsin. Nike'ın Sosyal ve Toplumsal Etki ekibiyle birlikte çalışan Coaching Peace Consulting'in kurucusu Diana Cutaia, "Aktiviteden her bahsettiğinde, kendi antrenmanından bahsediyor olsan bile çocuklarının fitness konusunda heyecan duymasını sağlayabileceğin gibi fitness'tan soğumalarına da neden olabilirsin." diyor.



Cutaia, antrenmana hazırlanırken veya geri dönerken fiziksel aktiviteyi neşeli şekilde resmeden bir dil kullanmanı söylüyor. Örneğin, "Annenin bugün antrenman yapması gerekiyor." veya "Baba koştuğu için çok yoruldu." demek yerine "Anne bugün antrenman yapmak için sabırsızlanıyor." veya "Babanın kasları çok çalıştı. Ne kadar güçlü, değil mi?" demeyi dene. Nunez'e göre çocuklar aktivite yaptığını ve keyif aldığını gördüğü zaman hareket etmeyi olumlu şeylerle ilişkilendirir.



02. Onları başarıya hazırla.



Cutaia, bazen ebeveynlerin iyi niyetle çocuklarını motive etmeye çok fazla odaklandığını ve onlara hareket etmeyi öğretmeyi unuttuğunu söylüyor: "Tabii ki onları aktivite yapmaya teşvik etmelisin. Ama onlardan istediğin şeyi yapabilmeleri için önce onları eğitmelisin." Kendilerini yeterli hissetmedikleri zaman hayal kırıklığına uğrayıp pes edebilirler.