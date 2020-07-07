Çocuklarının Hareket Etmeyi Sevmelerine Yardımcı Ol

Antrenman yapmayı seviyorsun ve çocuklarının da sevmesini istiyorsun. Onları hareket etmeye teşvik ederek, ilham kaynağı olarak ve ihtiyaçları olan talimatları vererek ömür boyu sürecek her gün hareket etme alışkanlığını kazanmalarına yardımcı olabilirsin. İşte bunu yapmana yardımcı olacak üç yaklaşım.



Çocukların seninle birlikte severek fiziksel aktivite yapıyorsa (örneğin, arka bahçede futbol oynuyorsanız veya Brian ve Bella Nunez ile Fitness Macerası programındaki hafif antrenmanları yapıyorsanız) iyi durumdasınız demektir. Teknoloji (TV, bilgisayarlar, tabletler) çocukları hareketsizliğe sevk eder, o yüzden yaptıkları her hareket hepinizin yararınadır.



Çocukların seninle birlikte hareket etmeyi seviyor olsa da, hareket etmenin ömür boyu sürecek bir alışkanlık olmasını istiyorsan şimdiden büyük resmi ve uzun vadeyi düşünmeye başlayabilirsin. Nike Master Trainer'ı Brian Nunez, şöyle diyor: "Çocukken yaşadığın deneyimler, egzersizi sevmeni sağlayabileceği gibi egzersizden sonsuza kadar nefret etmene de neden olabilir. Beden eğitimi dersleri, spor ve yarışmalar (ve de genel olarak hayat) ciddileşmeden önce, yani çocukların küçükken bir ebeveyn olarak onlara olabildiğince çok sayıda pozitif deneyim sunmalısın."



Bunu yapmanın bir yolu egzersize oyun süsü vermektir. Ama çocuklarının aktivite ile ömür boyu sürecek sağlıklı bir ilişki kurabilmesi için daha derinlere inmen gerekebilir. İşte yapman gerekenler.