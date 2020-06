Kendi Uyku Zamanı Rutinini Oluştur

Aslında yatmadan bir saat önce rahatlamaya başlamak idealdir. Ancak her gece 10 dakikanı ayırsan bile beynine dinlenme zamanının geldiği sinyalini verebilirsin.



California Üniversitesi, San Francisco Human Performance Center ve UCSF School of Medicine'da Araştırma Üyesi ve Nike Performance Council Üyesi olan uyku uzmanı Cheri Mah'a göre uyku zamanı için bir ritüel oluşturmak, vücudunun rahatlamasına yardımcı olup seni uykuya hazırlar.



Ben sıcak duş almayı seviyorum. Sıcak duşun uyku getirdiği kanıtlanmıştır. Ayrıca ekranlara bakmayı bırakıyorum, çünkü ekranların yaydığı mavi ışık beyni uyarır. Ama sen, rahatlamanı sağlayacak herhangi bir ritüel oluşturabilirsin: Günlük tutabilirsin, birkaç dakika derin nefes egzersizleri yapabilirsin ya da kitap okuyabilirsin.



Alışkanlıklar hayatımızda fark ettiğimizden daha fazla rol oynar. Her gece birkaç dakika aynı rutini uygulamak, vücudunun uyku zamanının geldiğini anlamasına yardımcı olur.



O yüzden yatmadan 10 dakika önce yapabileceğin en rahatlatıcı şeyi bul ve bunu, önemli uyku öncesi ritüelinin bir parçası olarak her gece yapmaya çalış.