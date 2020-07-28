Trained Podcast: Fizyoterapinin Faydaları

Mükemmellik doğuştan gelmez, antrenman yaparak kazanılır. Bu fikirden yola çıkan Nike'ın "Trained" podcast serisi, daha iyi bir trainer ve sporcu olmana yardımcı olmak için bütünsel fitness dünyasındaki yenilikleri mercek altına alıyor. Antrenman dünyasındaki uzmanlardan sektördeki en son yenilikleri, yaklaşımları ve trendleri öğrenmek için dinle.



Fizyoterapiyi sadece sakatlanınca yapılan bir şey olarak görüyorsan ona hakkını vermiyorsun demektir. Yenilikçi Myodetox kliniklerinin sahibi olan fizyoterapist Vinh Pham, elle terapinin daha özgürce hareket etmene yardımcı olarak uzun süre her antrenmandan en yüksek verimi almanı sağlayacağına inanıyor. Vinh bu bölümde güç toplama yaklaşımının sürekli olarak değişen fizyoterapi alanını nasıl sarstığını anlatıyor, neden karın kaslarına silindir köpük uygulaman gerektiğini açıklıyor ve günde 10 dakikanı ayırdığın zaman ağrıları en aza indirip hareket kabiliyetini zirveye çıkarmana yardımcı olacak, evde kendi başına yapabileceğin fizyoterapi egzersizleri sunuyor.