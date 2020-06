Çocuklara Öz Güven Koçluğu Yapma

Çocukların spordan daha çok verim almasına yardımcı olmak için olumlu pekiştirmeyi kullanma.

Evde vakit geçirirken çocukları aktif tutmak kolay olmayabilir. Bu yazıda, Nike Made to Play koçlarımızdan biri, çocukları motive etmek ve aktif tutmak için ipuçları paylaşıyor. İpuçlarını okuduğunda, işin sırrının eğlencede olduğunu göreceksin.



Evde vakit geçirirken çocukları aktif kalmaya motive etmek kolay olmayabilir. Bu yüzden Nike'ın Made to Play ekibine, koçluğun 6 ilkesini kullanarak çocukları nasıl hareket ettirebileceğimizi sorduk. Made To Play koçlarımız dünyanın her yerinde 17 milyon çocuğu hareket ettiriyor. Bu nedenle bu işi iyi biliyorlar. Bu hafta Berlin Kickt adlı gençlik futbol programının koçu Julia Winkler, çocuklara nasıl Öz Güven aşılanacağını anlatıyor.