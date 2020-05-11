Çocuklara Öz Güven Koçluğu Yapma

Hareket
Son güncellenme tarihi: 20 Mayıs 2020

Hazırlayan: Nike Training

Çocuklara Öz Güven Koçluğu Yapma

Çocukların spordan daha çok verim almasına yardımcı olmak için olumlu pekiştirmeyi kullanma.

Evde vakit geçirirken çocukları aktif tutmak kolay olmayabilir. Bu yazıda, Nike Made to Play koçlarımızdan biri, çocukları motive etmek ve aktif tutmak için ipuçları paylaşıyor. İpuçlarını okuduğunda, işin sırrının eğlencede olduğunu göreceksin.

Evde vakit geçirirken çocukları aktif kalmaya motive etmek kolay olmayabilir. Bu yüzden Nike'ın Made to Play ekibine, koçluğun 6 ilkesini kullanarak çocukları nasıl hareket ettirebileceğimizi sorduk. Made To Play koçlarımız dünyanın her yerinde 17 milyon çocuğu hareket ettiriyor. Bu nedenle bu işi iyi biliyorlar. Bu hafta Berlin Kickt adlı gençlik futbol programının koçu Julia Winkler, çocuklara nasıl Öz Güven aşılanacağını anlatıyor.

Çocuklara Öz Güven Koçluğu Yapma

Öz Güven Her Şeydir

Yaşadığı sakatlık sonrasında yarı profesyonel futbolculuk günlerine elveda deyip koçluk yapmaya başlayan Julia, "Sakın en önemli şeyi aklından çıkarma: Eğlence!" diyor. Bugün kendisini çocukları aktif tutmaya adayan ve onlarla bir aile gibi antrenman yapan Julia, hepimize pozitif olmayı ve birlikte gülmeyi hatırlatıyor.

Çocuklarını desteklemen ve onları şampiyon gibi hissettirmen, öz güvenleri üzerinde çok etkili olabilir. Julia, "Aileleriyle birlikte spor yapan çocuklar gururlu olur. Bu, kendilerine bakış açılarını kuvvetlendirir." Onların en büyük taraftarının sen olduğunu biliyoruz. Ancak spor söz konusu olduğunda onları daha çok desteklemeli ve başarılarını normalden daha çok heyecanla karşılamalısın.

"Aileleriyle birlikte spor yapan çocuklar gururlu olur. Bu, kendilerine bakış açılarını kuvvetlendirir."

Julia Winkler, Koç, Berlin Kickt

Hedefler Belirle

İlerlediklerini görmek, çocukların kendilerine daha çok güvenmesine yardımcı olabilir. "Çocuğunla birlikte ertesi hafta için kısa ve uzun vadeli hedefler belirleyin. Bu hedefleri bir kağıda yaz ve buzdolabına yapıştır." diyen Julia, birlikte çalıştığı çocukları, antrenmanlarını kontrol etmeye teşvik ediyor: "Çocukların sporla ilgili fikirlerine açık ol ve düzenli spor yapmayı bir ritüele dönüştür. Her gün aynı saatte spor yapmaya başlamak ve bir plana bağlı kalmak, çocukların kendilerini güvende hissetmelerine yardımcı olur."

Made to Play profesyonellerinin paylaştığı diğer koçluk tavsiyeleri için NTC Uygulamasını takip et.

Aile Antrenmanlarımızı Keşfet

Hedefler Belirle

İlerlediklerini görmek, çocukların kendilerine daha çok güvenmesine yardımcı olabilir. "Çocuğunla birlikte ertesi hafta için kısa ve uzun vadeli hedefler belirleyin. Bu hedefleri bir kağıda yaz ve buzdolabına yapıştır." diyen Julia, birlikte çalıştığı çocukları, antrenmanlarını kontrol etmeye teşvik ediyor: "Çocukların sporla ilgili fikirlerine açık ol ve düzenli spor yapmayı bir ritüele dönüştür. Her gün aynı saatte spor yapmaya başlamak ve bir plana bağlı kalmak, çocukların kendilerini güvende hissetmelerine yardımcı olur."

Made to Play profesyonellerinin paylaştığı diğer koçluk tavsiyeleri için NTC Uygulamasını takip et.

Aile Antrenmanlarımızı Keşfet
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Orijinal yayınlanma tarihi: 11 Mayıs 2020

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