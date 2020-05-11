Çocuklara Öz Güven Koçluğu Yapma

Yaşadığı sakatlık sonrasında yarı profesyonel futbolculuk günlerine elveda deyip koçluk yapmaya başlayan Julia, "Sakın en önemli şeyi aklından çıkarma: Eğlence!" diyor. Bugün kendisini çocukları aktif tutmaya adayan ve onlarla bir aile gibi antrenman yapan Julia, hepimize pozitif olmayı ve birlikte gülmeyi hatırlatıyor.



Çocuklarını desteklemen ve onları şampiyon gibi hissettirmen, öz güvenleri üzerinde çok etkili olabilir. Julia, "Aileleriyle birlikte spor yapan çocuklar gururlu olur. Bu, kendilerine bakış açılarını kuvvetlendirir." Onların en büyük taraftarının sen olduğunu biliyoruz. Ancak spor söz konusu olduğunda onları daha çok desteklemeli ve başarılarını normalden daha çok heyecanla karşılamalısın.