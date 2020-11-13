Baş Aşağı Yoga Duruşlarına Başlangıç Kılavuzu

Öne eğilme ve aşağıya bakan köpek duruşu bile baş aşağı durma olarak kabul edilir. Ama gerçekten baş aşağı durmaya hazırsan aşağıdaki dört kolay adımı izle.
Nike Master Trainer'ı ve yoga eğitmeni Branden Collinsworth'ten baş aşağı yoga duruşunu tanımlamasını istediğinde şaşırabilirsin. O, bu soruya yanıt verirken fiziksel değil zihinsel pencereden bakıyor: "Perspektifin ters çevrilir. Gün boyu ayakta dururuz. Alışık olduğumuz bu hali bırakıp baş aşağı durduğumuzda, dünyayı yepyeni bir açıdan görürüz. Bu aynı zamanda bizi ana odaklanmaya zorlar; hatta bazılarımızı akış durumuna bile sokabilir."
Belki de gerçek bir tanım (yani başının kalbinden aşağıda olduğu yoga duruşları) duymak istiyordun ama Branden'ın perspektifinin sana daha önemli bir şey sağladığını söyleyebiliriz: Baş aşağı duruşları yogana eklemek için bir "neden".
Baş aşağı duruşlar, Collinsworth'ün bahsettiği avantajların yanı sıra güçlü fiziksel ve fizyolojik faydalara da sahiptir. BMC Research Notes tarafından yayınlanan bir pilot çalışma, katılımcıların baş aşağı geçirdiği süreyi kademeli olarak yedi dakikadan 20 dakikaya çıkaran sekiz haftalık bir yoga programının ardından katılımcıların çoğunun nabız değişkenliğinin akşamları önemli oranda arttığını gösterdi. Bir başka deyişle nabzın, tansiyonun ve stres seviyesinin düşüp kasların gevşediği ve enerji depolarının yükseldiği parasempatik durumda (vücudun dinlen ve hazmet modu) daha fazla zaman geçirmeye başladılar. Yani baş aşağı duruşların otomatik sinir sistemi üzerinde restoratif bir etkisi olabilir.
"Çocuk duruşu bile baş aşağı duruşların birbirinden harika sağlık faydalarının hepsini daha nazik bir şekilde yaşamak için mükemmel bir fırsat sunar."
Jonah Kest
Nike Master Trainer'ı ve Yoga Eğitmeni
Peki bu duruşların dezavantajı ne? İnsanlar baş aşağı duruşları genellikle bacakların havada olmasıyla ilişkilendirdiği için bu duruşlar göz korkutucu veya acemilerin yapamayacağı kadar zor olarak görülür. Ancak baş aşağı duruşlar için ille de amuda kalkmak gerekmiyor. Hiç öne eğilme veya aşağı bakan köpek duruşu yaptın mı? Yanıtın evetse tebrikler; baş aşağı duruş yapmışsın. Nike Master Trainer'ı ve yoga eğitmeni Jonah Kest, "Çocuk duruşu bile baş aşağı duruşların birbirinden harika sağlık faydalarının hepsini daha nazik bir şekilde yaşamak için mükemmel bir fırsat sunar." diyor. Bunu göz önünde bulundurarak, başını kalbinden aşağı seviyeye rahatça indirmene yardımcı olacak dört kolay yaklaşım hazırladık.
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