Baş Aşağı Yoga Duruşlarına Başlangıç Kılavuzu

Belki de gerçek bir tanım (yani başının kalbinden aşağıda olduğu yoga duruşları) duymak istiyordun ama Branden'ın perspektifinin sana daha önemli bir şey sağladığını söyleyebiliriz: Baş aşağı duruşları yogana eklemek için bir "neden".



Baş aşağı duruşlar, Collinsworth'ün bahsettiği avantajların yanı sıra güçlü fiziksel ve fizyolojik faydalara da sahiptir. BMC Research Notes tarafından yayınlanan bir pilot çalışma, katılımcıların baş aşağı geçirdiği süreyi kademeli olarak yedi dakikadan 20 dakikaya çıkaran sekiz haftalık bir yoga programının ardından katılımcıların çoğunun nabız değişkenliğinin akşamları önemli oranda arttığını gösterdi. Bir başka deyişle nabzın, tansiyonun ve stres seviyesinin düşüp kasların gevşediği ve enerji depolarının yükseldiği parasempatik durumda (vücudun dinlen ve hazmet modu) daha fazla zaman geçirmeye başladılar. Yani baş aşağı duruşların otomatik sinir sistemi üzerinde restoratif bir etkisi olabilir.