Arazideki İlk Koşunun Hakkından Gelmeye Hazır Ol

Önce işin ortam tarafına bakalım. Oregon, Bend'li Nike Trail elit ultra maraton koşucusu ve arazi koşusu koçu Sally McRae, şöyle diyor: "Arazide koşarken trafik ışıklarında durmazsın. Egzoz gazı solumazsın. Korna sesi duymazsın. Ağaç ve çiçeklerin arasında, toprakta koşarsın. Temiz hava solursun. Rüzgarı duyarsın. Stresini atar ve moral depolarsın." Bu sadece McRae'nin deneyimi değil "PNAS" dergisinde yayınlanan bir çalışma, yeşil alanlarda yapılan kısa süreli fiziksel aktivitelerin psikolojik sağlığı şehirde yapılan aktivitelerden daha çok iyileştirebileceğini buldu. Bunun nedeni, yeşil alanların genellikle açık, sessiz olması ve insana kaçış hissi yaşatması olabilir.



Manzara bir yana, Woods'a göre sıradan yol koşularının aksine arazi koşularının her kilometresi farklı geçer: "Bir kilometre yokuş çıkarken bir sonraki kilometreyi düzlükte rahatça koşarsın." Woods ve McRae, bu yeni ve genellikle değişken arazi koşullarının hem kaslarını hem de zihnini çok özel bir biçimde çalıştırabileceği konusunda hemfikir. Çünkü ne kasların ne de zihnin seni nelerin beklediğini bilebilir. Tepeleri koşarak çıkmak gözünü korkutuyorsa içini rahatlatacak bir şey söyleyelim: "Journal of Physical Education and Sport" dergisinde yayınlanan 2019 tarihli bir çalışmaya göre zorlu rotaları koşmak fiziksel kuvvetini ve dayanıklılığını artırdığı gibi daha dirençli olmanı da sağlayabilir. Böylece günlük sorunlarla daha iyi başa çıkarsın.