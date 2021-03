Ask the Coach: "Hur kan jag sluta komma med bortförklaringar?"

Nikki Fargas är huvudcoach i basket för kvinnor på Louisiana State University. Tidigare har hon också arbetat som progressiv huvudcoach på UCLA och uppmärksammad assisterande coach på Tennessee och University of Virginia. Nikki Fargas, eller Caldwell som hon hette då, var en av stjärnspelarna på Tennessee och ledde Lady Vols till en NCAA-titel och två SEC-mästerskap under ordinarie säsong. Hon är känd för sitt starka engagemang i välgörenhet och samhällsinsatser och är en av grundarna av den ideella organisationen Champions for a Cause som arbetar för att öka medvetenheten om bröstcancer.