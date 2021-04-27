Så här slutar du jämföra dig med andra på gymmet

En annan möjlighet är att hon fortfarande befinner sig i träningens "smekmånadsfas", den tid i början då du ofta får snabba och tydliga resultat av en ny träningsform. När du precis har börjat med en ny träningsrutin måste kroppen jobba extra hårt för att orka och då förbränner den fler kalorier och utnyttjar musklerna till max, innan den efter hand lär sig att arbeta mer effektivt och anpassar sig till träningen.



Det var inte så länge sedan jag själv upplevde en sådan smekmånadsfas. Jag hade nyligen fött barn och försökte ta mig tillbaka till min normalvikt. Dessutom kunde jag inte gå till gymmet på grund av lockdown. Då plockade jag fram en gammal DVD med HIIT-pass (och min gamla DVD-spelare!). Jag hade inte kört de passen på 15 år och bara genom att byta träningsform lyckades jag rasa i vikt mycket fortare än om jag bara hade återupptagit min gamla träningsrutin.



Du kan också testa något nytt och se vad som händer. Men gör det inte om du inte verkligen känner att du vill ändra på din träningsrutin. För jag tycker nämligen att det låter som att du har ägnat mycket tid och eftertanke åt att komma på vad som fungerar bäst för dig. Det låter som att du är mycket disciplinerad och vet vad du håller på med. Och ofta är vi hårdare mot oss själva än vi borde vara. Så ge inte upp allt du har arbetat för om du inte verkligen vill. För bara för att du inte ser ut som din vän betyder det inte att du har misslyckats med träningen.



Men om du kommer fram till att du faktiskt inte är riktigt nöjd med din träningsrutin – om du har svårt att hitta motivationen och plågar dig igenom varenda set och repetition fem dagar i veckan – är det verkligen läge för lite omväxling. Det kan ju faktiskt vara så att dina negativa känslor bottnar i att du helt enkelt inte har kul när du tränar.



Hur som helst bör du ta dig tid att fundera över vad som motiverar dig att äta och träna rätt. Tränar du för att se ut på ett visst sätt? För mig personligen räcker inte det som motivation. Träning för mig handlar om att ta hand om mig själv. Träningen hjälper mig att hantera stress, håller mig mentalt skärpt och dessutom vet jag att den kan hjälpa mig att hålla mig frisk och stark när jag blir äldre. Det är det som gör att jag orkar fortsätta träna och fokusera på min egen insats, varje dag.