Så återhämtar man sig efter en stor förlust

Så det är färre talanger i laget den här säsongen. Det är okej. Det händer. Hur ska du anpassa dig? Med tanke på att laget främst består av yngre spelare skulle du kunna axla en ledarroll. Inspirera dem till storhet. Jag har alltid varit fascinerad av den mentala aspekten av sportutövning. Jag läste till och med neurovetenskap på college. Du vet säkert redan att man spelar bättre och lär sig snabbare när man har självförtroende. Att stärka andras självförtroende är en utmärkt plats att börja på.



När jag spelade brukade jag stärka mina lagkamraters självförtroende på många olika små sätt. Jag gav någon en high five och sa "Du var grym idag", jag erbjöd mig att skjutsa hem en annan och pratade om vad som hade gått bra under träningen. De här småsakerna ger folk självförtroendet att överbrygga de hinder de sätter upp för sig själva. I det långa loppet är de vänskapsrelationerna dessutom mycket viktigare än vinsterna och förlusterna.



Vad gäller din uppfattning om att det här är din sista chans så är du den ende som sätter gränserna. När jag blev erbjuden min första tjänst som tennis- och basketcoach år 2000 hade jag inställningen att coachning inte är ett riktigt jobb. Idag har jag varit coach i tjugo år och kunde inte vara lyckligare. Ja, det här är sista året som du får bära en high school-tröja. Men det behöver inte innebära slutet på din sportkarriär om du inte själv vill det. Du är den ende som har makten att bestämma när den slutar. Och hur.



Coach Banghart