Så står man emot trycket och gör mål under press

Ask the Coach: Varför spelar jag sämre när det är match?
Coachning
En ung basketspelare vill spela lika bra under matcher som på träningar, så Duke Universitys basketcoach Kara Lawson hjälper honom få perspektiv.
Ask the Coach är en frågespalt med tips som hjälper dig att behålla ditt fokus.
F:
Hej Coach,
Jag spelar basket i gymnasiet och gör bra ifrån mig på träningarna. Jag sätter nästan varje skott, jag är snabb i båda ändarna av planen och jag älskar varje sekund. Men när det är dags att spela match står jag inte emot trycket. Det är som att jag helt plötsligt är så förlamad av rädsla att misslyckas att mina muskler inte kommer ihåg hur man kastar en boll, särskilt vid straffkast, som jag alltid sätter på träningar. Det känns också som att min nervositet blir värre efter varje match. Jag vet att jag kan vara riktigt bra, men jag vet inte hur jag ska få ut det när det verkligen gäller. Varför händer det här mig och vad kan jag göra åt det?
Saknar förmåga under matcher
18-årig basketspelare
S:
För det första förstår jag dig.
Jag trodde att jag spelade uselt i så många matcher, men när jag kollade på inspelningen var det inte så farligt. Jag vill inte nedvärdera hur jobbigt det kan kännas i stunden, men vi tenderar att se våra misslyckanden som mycket större än de faktiskt är.
En av de största lärdomarna om det här fick jag, av alla människor, av min fotbollscoach i mellanstadiet. När jag kände mig frustrerad över hur jag spelat efter en match brukade han säga: "Du kommer aldrig att spela en perfekt match. Ditt mål i en match är att snudda vid perfektionen så många gånger som möjligt". Med andra ord, du kommer aldrig att vara perfekt, men du kan göra en perfekt passning, skjuta ett perfekt skott eller göra en perfekt blockering.
Om jag var du skulle jag be om ärlig feedback från någon som du litar på. Sätt dig ner med din coach och gå över din statistik och se hur de matchar hur du ser på dit spel. Oftast när man pratar om att inte spela så bra betyder det att man inte tar så många skott, men du måste se på allt du gör. Om rätt mätvärden i statistiken går i rätt riktning betyder det att du växer som spelare (och att du kommer att få fler chanser att uppnå perfektion).
Du kommer aldrig att vara perfekt, men du kan göra en perfekt passning, skjuta ett perfekt skott eller göra en perfekt blockering.
Du säger att du vill föra över något du gör väl under träningarna till matcherna. Välkommen till livet! Jag vill inte vara respektlös. Det är bara väldigt svårt att föra över en färdighet från en situation med låg press till actionfyllda stunder med mycket press. Jag har haft spelare som har velat bli bättre på att skjuta så de övade på det i en vecka, men när de fortfarande inte kan sätta skott under matchen säger de: "Men coach, jag övade på mina skott förra veckan". Mitt svar är: "Okej, du måste öva i några år. Sedan kan vi prata". Många unga människor har en förvrängd syn på hur lång tid det tar att växa och bli bättre. Framgång sker inte över en natt.
Det handlar aldrig om bara dina skott. Det handlar om allt du bidrar med.
För att verkligen växa som spelare måste du göra det jag gjorde: Ta på bollen och jobba på dina färdigheter varje dag. Varje. Dag. Det kan vara på parkeringen eller i en park nära där du bor. Hitta en perfekt plats där du kan öva. Du kommer att bli förvånad hur mycket bättre du blir efter en månad. Och efter två månader. Och tre.
Repetition är det som gör det möjligt för dig att prestera …
Repetition is also what will get you over one of the biggest obstacles every athlete faces: a lack of confidence. It will allow you to trust that you can make this shot, this pass, this stop, because you’ve done it so many times before. If you dedicate yourself to repetition and draw on a real love of the game, I know you’re going to rise to the occasion in the moments that matter most.
Coach Lawson
Kara Lawson är huvudcoach i basket för kvinnor på Duke University. Hon är före detta assisterande coach för Boston Celtics och en välkänd expertkommentator. Hon var en framträdande spelare i WNBA i 13 säsonger och ledde Monarchs till en mästerskapsvinst, och hon vann guld i sommar-OS 2008 i Peking som en medlem i USA:s landslag. Som en dominerande spelare för Tennessee ledde hon Lady Vols till tre topp fyra-placeringar i NCAA.
Mejla askthecoach@nike.com med en fråga om hur du kan förbättra din mentala inställning inom sport eller träning.
Illustration: Harrison Freeman
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