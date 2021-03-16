Så står man emot trycket och gör mål under press

För det första förstår jag dig.



Jag trodde att jag spelade uselt i så många matcher, men när jag kollade på inspelningen var det inte så farligt. Jag vill inte nedvärdera hur jobbigt det kan kännas i stunden, men vi tenderar att se våra misslyckanden som mycket större än de faktiskt är.



En av de största lärdomarna om det här fick jag, av alla människor, av min fotbollscoach i mellanstadiet. När jag kände mig frustrerad över hur jag spelat efter en match brukade han säga: "Du kommer aldrig att spela en perfekt match. Ditt mål i en match är att snudda vid perfektionen så många gånger som möjligt". Med andra ord, du kommer aldrig att vara perfekt, men du kan göra en perfekt passning, skjuta ett perfekt skott eller göra en perfekt blockering.



Om jag var du skulle jag be om ärlig feedback från någon som du litar på. Sätt dig ner med din coach och gå över din statistik och se hur de matchar hur du ser på dit spel. Oftast när man pratar om att inte spela så bra betyder det att man inte tar så många skott, men du måste se på allt du gör. Om rätt mätvärden i statistiken går i rätt riktning betyder det att du växer som spelare (och att du kommer att få fler chanser att uppnå perfektion).