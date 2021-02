Så håller du dig motiverad för att träna hemma

Joni Taylor är ansvarig basketcoach för kvinnor på University of Georgia. 2016 vann hon utmärkelsen Spalding Maggie Dixon NCAA Division I National Rookie Coach of the Year. Hennes meritlista är imponerande och hon har arbetat som coach på LSU, Alabama, Louisiana Tech och Troy University. På University of Alabama utmärkte hon sig som spelare och med 716 poäng, 555 returer och 103 blockeringar placerade hon sig på fjärde plats bland skolans bästa genom tiderna och tog Tide till två NCAA-turneringar och två WNIT-turneringar. Taylor har fått flera utmärkelser för sitt starka samhällsengagemang.