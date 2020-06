Välj rätt musik för att peppa dig själv på löprundan

För att prestera bättre behöver du låtar med ett BPM (antal slag per minut) som matchar ditt tempo när du springer.

Om du springer i en lugnare takt för att varva ner eller värma upp föreslår Karageorghis att du väljer låtar under 120 BPM som håller pulsen och tempot nere så att du inte pushar dig själv mer än du vill.



För tempolöpning eller dagar då du verkligen vill utmana dig själv kan snabbare låtar ge dig den där extra kicken du behöver för att öka takten. Det visar forskning i The Journal of Strength and Conditioning Research. Leta efter låtar med 140 BPM eller högre.



Slutligen rapporterar en studie i Indian Journal of Physiology and Pharmacology att lugnare musik efter träningen har visat sig sänka blodtrycket och pulsen snabbare än snabb musik eller ingen musik alls. Att lyssna till avkopplande musik efter ett hårt träningspass kan också förbättra ditt humör enligt forskning som Karageorghis publicerat i tidskriften Medicine & Science in Sports & Exercise.



Den roliga biten: Att skapa olika spellistor med hjälp av den här infon och hitta den bästa motivationen för just dig.



Få mer inspiration

För tips på låtar kan du kolla in Nikes spellistor på Spotify och Apple Music. Vi har anpassade spellistor för långlöpning (lyssna nu på Spotify och Apple Music) och intervallöpning (lyssna nu på Spotify och Apple Music), plus spellistor som har sammanställts av atleter som Shalane Flanagan och Eliud Kipchoge.



Du kan till och med lyssna på dina låtar via Nike Run Club-appen under coachade löprundor. Tryck på musikikonen på startskärmen och välj ett av alternativen: Apple Music (ett abonnemang krävs), Spotify (du måste ha ett premiumkonto) eller annan musik. Musiken tystas ner under coachningen så att du får det bästa av båda världar.