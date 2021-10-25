Hur du slutar känna dig som en bluff, enligt Coach Courtney Banghart

Att känna som du gör nu är inte så kul. Under mina över 20 års erfarenhet som coach har jag hanterat både spelares känslor och mina egna och en sak jag har lärt mig är det här: Dina känslor är helt befogade och normala. De är bevis på ditt starka engagemang och driv.



Du är en atlet och det betyder att du kommer att förlora. Du kommer att bli rädd, arg och förtvivlad. Men du kommer också att vinna och då blir du istället jublande glad, triumferande och exalterad. Det går inte att bara få "det goda" utan "det onda".



Jag har också varit hård mot mig själv. I high school deltog jag i en delstatsturnering i tennis. Jag minns att jag gjorde ett dubbelfel i en match och jag bara skrek rakt ut och slog racketen i marken.



Jag visste att det inte var det bästa sättet att hantera känslorna på, men just där och då kunde jag inte hjälpa det. Det enda som räknades var den där poängen. Så här i efterhand är jag verkligen imponerad av att mina föräldrar som satt på läktaren inte skällde på mig. De insåg att mitt John McEnroe-liknande utspel berodde på att jag verkligen brydde mig.



Så tillåt dig själv att känna dina känslor.

När en specifik känsla ständigt är uppskruvad till max kan det däremot vara svårt att samtidigt ta till sig positiv feedback. Därför behöver du hitta strategier för att få bättre balans bland känslorna.

Kanske har du ägnat dig åt det jag kallar "selektivt lyssnande" och det betyder mer eller mindre att du inte har lyssnat alls. Någon säger "Jag älskar ditt sätt att utnyttja planen och skapa ytor. Vi behöver bara jobba lite på dina trepoängare". Och det enda du hör är "Jag måste bli bättre på trepoängare. Alltså är jag kass på att skjuta. Jag är en dålig spelare. Jag är helt värdelös".

Det eskalerade snabbt! Precis den sortens tankar är alldeles för vanliga bland toppatleter. En av mina bästa spelare blev alltid otroligt självkritisk när hon missade sina skott. En dag, när hon som vanligt kokade av ilska efter en match där hon gjort en del missar, tog jag henne åt sidan.