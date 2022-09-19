Så bryter du igenom mentala blockeringar

Den hisnande känslan av skräck som gör dig lamslagen precis när du ska ge dig ut i en isig och brant skidbacke med en vän som har åkt betydligt mer skidor än du. Den obehagliga känslan av att du aldrig kommer att lyckas med presentationen trots att du har övat så mycket. Den otäcka känslan av att du kanske inte har vad som krävs och som gör att du inte säger ett ord under mötet med ditt nya team.

Rädsla, sviktande självförtroende eller en känsla av att vara en bluff kan hindra dig från välförtjänta framsteg. Mentala blockeringar av den här typen beror ofta på hormonerna adrenalin och kortisol som strömmar ut i kroppen i situationer som du upplever som hotfulla eller stressande, förklarar Regine Muradian, licensierad klinisk psykolog med inriktning på prestationsångest. Hormonerna kan utlösa kroppens flykt- och kamprespons. Det resulterar i en rad olika fysiska symtom – pulsen skenar, det känns trångt i bröstet och/eller du får handsvett – och en känsla av fullständig handlingsförlamning. Men enligt forskningen kan du lära dig att hantera det.

Kanske tror du att det bara är du som har problem med den här sortens situationer, men du är verkligen inte ensam. "Att ha svårt att hantera pressade situationer är vanligare än de flesta tror. Till och med proffsen blir handlingsförlamade ibland", säger Greg Chertok, certifierad konsult i mental prestation som arbetat med atleter under uppmärksammade tävlingar som OS, Super Bowl och Stanley Cup. (Tänk bara på hur många stora matcher som avgjorts på grund av ett enda missat mål.)

Men även om det känns skönt att veta att du inte är ensam vill du säkert gärna göra något åt saken. Vi ska titta närmare på några enkla tekniker som hjälper dig att tänka klart och genomföra de utmaningar du står inför med självförtroende. Vi utgår från tre vanliga mentala blockeringar och beskriver experternas lösningar på dem.