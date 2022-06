Vad tränare menar när de säger "lyssna på din kropp"

Balans och flexibilitet är ett måste för alla typer av framsteg i livet. Det handlar om att utmana dig själv utan att det blir för mycket, och om att ändra dig om något Inte. Funkar. Alls. Det är här den klassiska träningsinstruktionen "Lyssna på kroppen" kommer in.



Det är en ganska vag fras, och många har svårt att förstå hur den kan hjälpa dem. Enligt yogainstruktören Alex Silver-Fagan handlar "att lyssna på kroppen" helt enkelt om att fokusera på kopplingen mellan kropp och sinne. Det gör det lättare att förstå hur du behöver röra dig just i den här stunden för att få det du behöver både fysiskt och psykiskt.



Det kanske låter flummigt, men det finns en hel del forskning som stödjer det. Hjärnan tar emot alla möjliga signaler från hela kroppen – som sinnesförnimmelser som säger att pulsen ökar, om spända muskler eller om hunger eller törst – och använder dem för att gissa hur kroppen mår. De här gissningarna kallas för interoception. "Genom att förbättra din interoception får du bättre koll på din kropp, eftersom du blir mer medveten om de här signalerna", säger Jonathan Gibson, fil.dr och biträdande professor i psykologi vid South Dakota School of Mines and Technology. Människor med bra interoception mår ofta bättre både psykiskt, känslomässigt och socialt, vilket förmodligen beror på att den här medvetenheten gör dem bättre rustade att ge både kropp och själ det de behöver, säger Gibson. Dessutom har studier visat på kopplingar mellan den här förmågan och bättre idrottsresultat.



Låter det lättare sagt än gjort? Det är det också. "I dag är vi mindre intuitiva än förr och har mindre koll på kommunikationen mellan kropp och sinne", säger Silver-Fagan. I dag finns det så mycket information och åsikter om vad du borde göra och hur du ska känna dig att den där inre rösten kan få svårt att göra sig hörd, säger hon.



Men du kan faktiskt öva upp din förmåga att lyssna på din kropp, eller "förbättra din interoception", som en forskare skulle säga. Utgå från de här tipsen.