Andningsmetoder som ger dig kontroll

1. Du fick inte tillräckligt med sömn i natt: 6-4-X-andning

"Att vakna trött och seg tyder på att det parasympatiska systemet är aktiverat", säger Dike. Oavsett om du satt uppe sent och sträcktittade på din favoritserie eller arbetade till midnatt "kan en längre inandning och snabb utandning få upp pulsen och göra dig piggare genom att stimulera en sympatisk respons", säger han.



Lägg dig med ansiktet uppåt. Andas in under 6 sekunder, håll andan i 4 sekunder och andas sedan ut med kraft genom snörpta läppar. Utandningen ska vara snabb och kraftfull för att driva ut koldioxid som kan finnas kvar i dina lungor. "Det kan hjälpa diafragman att ta in mer frisk luft i nästa andetag", säger Dike.



2. Du känner dig inte motiverad till att jobba eller träna: glädjens andetag

Namnet kanske låter lite löjligt, men "det här andetaget i tre delar får igång energin", säger fil.dr Sanaa A. Jaman, grundare och ägare till Tru3 Yoga i Kuwait. "De djupa andetagen i kombination med rörelser väcker hela kroppen genom att först stimulera det sympatiska nervsystemet och öka syrenivån i blodet", säger Jaman. Direkt efter det kommer en parasympatisk respons som främjar klarsynthet och som boostar humöret och motivationen, säger hon.



Ställ dig höftbrett isär med lätt böjda knän. Andas in och fyll en tredjedel av lungornas utrymme med luft (försök släppa in luft i lungornas nedre del) samtidigt som du svingar armarna utåt framför dig med handflatorna vända uppåt. Andas sedan in tills lungorna är fyllda till två tredjedelar (lungornas mittenparti) samtidigt som du sträcker ut armarna åt sidorna så att de bildar ett T i axelhöjd med handflatorna uppåt. Andas sedan in tills lungorna är helt fyllda (fyll lungornas övre del tills du inte får in mer luft) och svinga armarna över huvudet med handflatorna mot varandra. Öppna till sist munnen och andas ut med ett hörbart "ha"-ljud samtidigt som du böjer på knäna och går ner i en squat och svingar armarna nedåt och bakåt som en dykare.



Upprepa 7–9 gånger för att få hela responsen.



3. Du känner dig orolig: Förlängd utandning

De flesta av oss tar grunda, snabba andetag när de känner oro. Att andas så här med bröstkorgen kan höja pulsen och öka spänningar och stress, vilket förvärrar det hela. Om du istället andas från diafragman med längre utandning än inandning aktiverar du den parasympatiska responsen för avslappning, säger Dike.



Inta valfri position och andas in under 6 sekunder så att magen höjer sig. I slutet av inandningen håller du andan i 4 sekunder. Andas sedan ut under 12 sekunder och känn hur magen sjunker.



PS. Det är okej om du inte klarar en utandning på 12 sekunder. Sikta på att andas ut under 7 sekunder och utöka tiden gradvis. "Det tar tid att komma dit eftersom du måste träna diafragman precis som vilken annan muskel som helst", säger Dike.



4. Du vill snabbt varva ner efter träningen: Sheetali-andetaget

"Sheetali" betyder "kylande" på sanskrit. Genom att stänga av flykt- och kampresponsen som triggades av träningen och istället aktivera vila och matsmältning-responsen kan den här tekniken sänka blodtrycket så att din kroppstemperatur sjunker och musklerna och nerverna kan slappna av, säger Jaman.



Sätt dig bekvämt och sänk blicken mot golvet eller blunda och placera händerna på knäna. Räck ut tungan och forma den till ett rör genom att böja upp sidorna. Ta ett långsamt, djupt andetag genom röret. Stäng sedan munnen och andas ut genom näsan. Upprepa så många gånger du vill eller i minst 1–5 minuter för en snabbare återhämtning.



5. Du behöver varva ner när du går och lägger dig: andningsbaserad kroppsskanning

Forskning från UCLA har visat att en kroppsskanning kan hjälpa dig om tankarna skenar när du lägger dig i sängen eller om du har svårt att somna. Just den här metoden går ett steg längre genom att kombinera skanningen efter spända områden med djup utandning som får spänningarna att släppa. Den kan även sänka pulsen till viloläge och distrahera hjärnan på köpet, säger Jasmine Marie, andningscoach och grundare av Black Girls Breathing.



Börja med att sträcka ut dig i sängen och blunda. Andas djupt och långsamt och förläng utandningen så att den är dubbelt så lång som inandningen. Rikta uppmärksamheten mot huvudet och fortsätt nedåt mot tårna, eller tvärtom, och känn efter hur varje kroppsdel känns. "Identifiera var i kroppen du känner spänningar och fokusera andningen på det området", säger Marie.



Om du fortfarande är vaken när du har skannat av hela kroppen fortsätter du att ta djupa andetag eller börjar om från motsatt håll.



Oavsett vad dagen för med sig (och visst vet vi alla vid det här laget att det alltid är något) ska du påminna dig själv om att "bara andas" är mer än ett mantra. Det är en välgrundad plan för att börja känna mer av de känslor du vill känna och mindre av de du inte vill känna.