Borde jag ta en paus under träningen?

Långlopp utan att krascha

När du tränar uthållighet, till exempel genom en löprunda eller cykeltur i jämnt tempo kan återhämtning under träningspasset fördröja det fenomen som kallas driftpuls, vilket innebär att din puls ökar gradvis under träningspasset även om träningsintensiteten inte gör det. "Det brukar inträffa under den här typen av träningspass, främst för att det är lätt hänt att du får vätskebrist", säger Todd Buckingham, fil.dr och träningsfysiolog i Grand Rapids, Michigan, USA. Utan tillräcklig vätsketillförsel pumpar hjärtat ut mindre blod för varje slag, säger han, och det gör att det måste slå oftare för att musklerna ska få tillräckligt med blod och syre. Det kan göra att din aktivitet känns betydligt jobbigare än den faktiskt är. Genom att ta korta "pauser" under en lång löprunda eller cykeltur (till exempel brukar en eller två minuter var åttonde eller nionde minut under ett träningspass som pågår i mer än en timme vara lagom) kan du sänka pulsen, och uppleva träningen som mindre ansträngande, säger han. Resultatet: du kan springa längre eller hålla ett högre tempo.



Om du springer är kanske det mest uppenbara sättet att ta en paus under träningspasset att sakta ned till gångtempo. Forskning som publicerats i "Journal of Science and Medicine in Sport" har visat att förstagångsmaratonlöpare som använde sig av pauser med en minuts gångtempo under loppet rapporterade mindre muskelsmärta och trötthet efteråt – och gick i mål inom samma tidsintervall som de löpare som sprang hela vägen.