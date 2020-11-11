Borde jag ta en paus under träningen?

Per definition är återhämtning under träningspasset inbyggt i själva utformningen av högintensiv intervallträning eller HIIT, eftersom den växlar mellan perioder av intensivt arbete och vila. Vilopauserna är till för att sänka din puls, för att skapa de toppar och dalar i hjärtfrekvens som kan förbättra din hjärt-lungfunktion. Men precis som när du lyfter "kan vilointervallerna också ge dig tid att rensa bort slaggprodukter i musklerna som annars skulle kunna byggas upp för snabbt och hindra dig från att fortsätta på samma höga nivå", säger Buckingham.



HIIT-pass kan så klart se helt olika ut. På löparbanan kan ett HIIT-pass till exempel bestå av tre set om fyra 400-meterslopp med en minuts vila mellan intervallen, medan ett klassiskt Tabata-pass med endast kroppsvikten består av åtta varv med 20 sekunders arbete och 10 sekunders vila. Men oavsett hur ditt pass ser ut, säger Rothstein att du vill att viloperioderna ska vara tillräckligt långa för att du ska hinna hämta andan tillräckligt för att kunna prata, men tillräckligt korta för att dina muskler inte ska hinna kylas ned, så att du kan sätta igång igen i nästa intervall med full hastighet. För att optimera vilotiden kan du testa att stå med händerna på knäna. Forskning från Western Washington University tyder på att den positionen kan ge dig bättre andhämtning och hjälpa dig att återhämta dig snabbare mellan arbetsintervallerna.



Hur du än använder dina återhämtningspauser under träningspasset är det viktigt att komma ihåg att målet är att du ska känna dig laddad för att få ut mesta möjliga av din träning precis när du behöver det som bäst. Om du upptäcker att dina pauser någon gång gör att du känner dig för avslappnad så att du får svårt att komma igång igen kan du testa att ändra längden på dina pauser tills du hittar det som passar dig. För ju mer närvarande du kan vara i varje aspekt av din träning – till och med när du pausar från den – desto större blir din belöning både fysiskt och mentalt.