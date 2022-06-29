Därför behöver du en träningspartner för att nå dina mål

Det är synd att du inte bara kan svajpa höger för att möta rätt träningspartner. (Grymt bra idé för en ny app?) Och även om det kan vara frestande att fråga din bästa vän så är det inte alltid rätt väg att gå. Våra nära vänner är vanligtvis de personer vi vänder oss till när vi vill ha pepp och stöd, men det är inte säkert att vi lika gärna vill bli utmanade eller få konstruktiv kritik av dem, säger fil. dr Stephen Gonzalez, exekutiv styrelseledamot för Association for Applied Sport Psychology.

Men du vill ändå ha någon som är på samma våglängd som du och har liknande inställning och värderingar, samtidigt som ni har olika styrkor. "Det viktigaste är att ni kompletterar varandra och att ni båda bidrar med något", säger Fearon. "Det kan vara energi. Det kan vara att du är punktlig. Det kan vara att du är organiserad. En av er skulle kunna älska att springa uppför backar och den andra älskar att ge allt på gymmet. Ni kan dra nytta av varandras styrkor."



Sikta inte för högt, bara. Din kusin som är bodybuilder, arbetskamraten som i princip är kock eller bästsäljande författarkollegan kanske har rutiner eller färdigheter som du inte är redo för ännu och då kan dina egna framsteg komma av sig helt. Istället är det bättre att leta efter någon som bara är lite bättre än det du siktar på. En studie från Michigan State University visade att det var större sannolikhet att motionärer tränade mer när de svettades tillsammans med en partner som låg på en högre nivå än dem. För vem vill vara den svaga länken? Gonzales rekommenderar att prata igenom upplägget med sin blivande träningspartner. Två viktiga frågor:

Kan du nämna tre till fem principer som du använder när du fattar beslut i vardagen?

Hur skulle du använda de principerna som vägledning för att hjälpa någon som mig?

Om deras svar känns helt rätt, så kör på. Men om deras svar känns tveksamma så är det bättre att leta vidare.