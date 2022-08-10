För att uppnå ett mål måste du bestämma om det är värt att kämpa för

Det kan kännas kul att sätta upp storslagna mål som att springa ett maraton, genomföra en 30-dagarsutmaning med hälsosam mat eller att äntligen lära sig att stå på händer. Men har du funderat på varför motivationen alltid tycks komma så lätt i början, men sedan kan avta eller försvinna helt? Enligt ny forskning beror det på att ambitionen ibland avtar när du inser hur mycket arbete som krävs för att lyckas.



"När det handlar om prestationer är det stor skillnad mellan att välja ut vad du ska göra och att sedan faktiskt genomföra det", säger Agata Ludwiczak, fil.dr och psykologiforskare vid Queen Mary University of London. "Om människor får välja mellan flera olika krävande prestationer tänker de flesta först och främst på belöningen. Men hur mycket arbete de sedan lägger ner beror mer på vad uppgiften kräver." Det skulle kunna vara förklaringen till varför så många väljer att anmäla sig till ett halvmaraton i stället för ett 10 km-lopp. Chansen att få skryta över våra prestationer gör att vi inte tänker efter ordentligt.



Ludwiczaks studie som publicerats i tidningen Behavioural Brain Research bestod av två delar. I den första fick deltagarna välja mellan olika uppgifter. Varje uppgift krävde olika stor ansträngning och gav olika stora summor pengar i belöning. Generellt erbjöds deltagarna mindre pengar för de enklare uppgifterna och mer för de mer krävande. I del två av studien skulle deltagarna försöka genomföra de uppgifter de hade valt i del ett. Forskarna upptäckte att i del ett fokuserade deltagarna främst på vilka uppgifter som gav mest betalt, men i del två gjorde deltagarna en totalomvändning och fokuserade i stället mest på ansträngningen i stunden, trots att de erbjöds den ersättning som de själva hade valt att satsa på.



"Vår studie visar att det inte spelar någon roll om ditt mål är att springa 5 km eller ett maraton – under varje enskild träningsrunda fokuserar din hjärna enbart på den ansträngning du behöver genomföra just den dagen", säger Ludwiczak. "Om ansträngningen visar sig vara mycket större än väntat är det sannolikt att du ger upp, trots att belöningen är mycket lockande."



För de här deltagarna handlade det om ett mindre belopp, så insatsen var inte så hög. Men tänk dig att belöningen i stället är en livslång dröm – som att nå toppen på ett högt berg eller genomföra en Ironman. Ska jag alltså inte sikta mot stjärnorna? Jo, kanske. Men innan du bestämmer dig är det bra att känna till vad det är du tackar ja till, så att du inte bäddar för tvivel och misslyckande. Så här tar du reda på det.