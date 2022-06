Os prós e os contras das sequências de treino

Isto acontece principalmente com os desafios de um só movimento. "Realizar os mesmos exercícios de resistência todos os dias pode estimular o desenvolvimento de força, mas só em determinados grupos musculares", diz Cowan. "Isso pode levar a desequilíbrios e mudanças de postura", o que pode potencialmente contribuir para lesões no futuro.



Numa perspetiva de treinos de força, certifica-te de que o teu plano geral inclui exercícios adequados a todos os grupos musculares principais. Se quiseres fazer um desafio de 30 dias de agachamentos, força. No entanto, tenta fazer também, pelo menos alguns dias por semana, "levantamentos de peso morto com uma só perna e elevações de gémeos juntamente com os agachamentos para teres um treino da parte inferior do corpo mais completo", afirma Cowan. Acrescenta exercícios de força para trabalhares também a parte superior do corpo e o tronco. A mesma abordagem holística aplica-se a todos os desafios mensais, sejam saltos com elevação, flexões, lunges, etc.