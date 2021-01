Como podes motivar-te para treinar

Recompensa

Vai ao ginásio e podes comprar aquele hoodie giro ou a planta cara que tens andado a namorar.



"Castigo"

Se faltares à tua aula online, tens de limpar a casa de banho.



Aspeto

Sabes que os teus olhos ficarão menos inchados amanhã se dormires oito horas esta noite.



Pressão dos pares

Todos os teus amigos estão a seguir um treino ao vivo e estás com medo de ficar de fora. Utiliza esta situação em teu benefício.



Culpa

O teu cônjuge comprou-te uma guitarra no teu aniversário, por isso, deverias realmente reservar uma hora para começares a aprender a tocar.



Um ídolo

Deixa que a sequência de corridas do teu amigo ambicioso inspire a tua própria. Pensa na forma como o faz, mesmo quando também se sente em baixo.



Orgulho

Festeja o autocontrolo necessário para ignorar o corredor de salgados no supermercado ou alcançar todos os teus objetivos de atividade no teu monitorizador de atividade física.



"A atitude certa"

Pratica exercício e come de forma correta, pois sabes que o deves fazer. Limita o consumo de bebidas alcoólicas, pois sabes que não é saudável. Mantém o controlo das tuas tarefas semanais, pois sabes que a procrastinação só te causa mais stress.



Identidade própria

Talvez sejas totalmente do Tipo A e sintas mais realização quando segues um plano de treino de forma precisa. Ou talvez sejas um pensador espiritual e introspetivo, e ler tantos livros quanto possível te faça sentir mais ligado a ti mesmo.



Alegria

Faz uma corrida, passa uma hora a preparar um jantar nutritivo, dobra-te no tapete de ioga e escreve a próxima cena do teu romance simplesmente porque gostas. Começar qualquer coisa pode ser uma batalha, mas quando estiveres encarrilado, estás no teu fluxo. Depois, vais sentir-te mais leve e mais alegre.



O teu motivo

Isto deve ser algo que te traz alegria, mas tem também uma finalidade mais profunda, frequentemente a longo prazo. Queres tornar-te um cônjuge paciente e presente, por isso, meditas. Ou queres conseguir o teu emprego de sonho assim que saíres da escola, por isso, estudas nos fins de semana se tiveres de o fazer. "O teu motivo está altamente correlacionado com a felicidade", afirma Lewis, porque atuar em conformidade dá-te uma sensação de realização. E é para isso que serve a determinação de objetivos.