Como podes motivar-te para treinar

É sábado e estás no sofá a fazer uma maratona de uma série. Sabes que devias treinar, sentes-te bem depois de o fazeres e o teu progresso tem sido impressionante, mas às vezes é muito difícil ter motivação para treinar. O que fazer?



"As pessoas dizem que perderam a motivação, mas essa afirmação é imprecisa", afirma Lisa Lewis, Doutora em Educação, psicóloga licenciada em Boston e especialista em psicologia do desempenho. "A motivação é uma qualidade inerente ao ser humano, não é algo que se tem ou não se tem. Quando te sentes com preguiça, pode dar-se o caso de a reserva que, normalmente, te leva a correr esteja em baixo. No entanto, se mudares para outra fonte mais abundante, podes aumentar o ritmo para qualquer objetivo num instante.

As fontes de motivação funcionam como um espectro. Por um lado, tens o espectro externo, como o dinheiro (talvez trabalhes muito e recebas um prémio) ou a pressão de outra pessoa (digamos, um professor que quer que faças melhor). Por outro lado, existem os estímulos profundos, internos e orientados para a identidade, que fundamentam os teus objetivos, muitas vezes denominados de "motivo". O teu motivo pode incluir um desejo de ser um amigo ou um familiar motivado e otimista, ou uma paixão por ajudar os outros.

Embora os especialistas concordem que o teu motivo é o teu estímulo mais profundo e intemporal para a concretização dos teus objetivos, a realidade é que às vezes parece demasiado distante ou intangível, ou não se reflete em ti, afirma Lewis. Nestes dias, queres ter uma série de reservas à tua disposição para que o teu progresso não fique estagnado.

As seguintes motivações, afirma Lewis, fluem de externas e superficiais para internas e profundas. Averigua qual a motivação que te incentiva hoje, coloca-a em ação e guarda o resto para o futuro. Idealmente, puxas da metade inferior da fonte na maioria das vezes e tocas ao de leve na metade superior apenas quando em caso de verdadeira necessidade.