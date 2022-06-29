Como podes motivar-te para treinar

Nunca percas a motivação
Orientação
Se alguma vez perdeste a motivação para treinar, estas táticas de psicologia do desempenho podem ajudar-te a redescobrir o teu ritmo, rapidamente.
- Os especialistas dizem que não é possível "perder" a motivação, mas a sua principal fonte pode diminuir.
- Ter uma série de fontes de reserva que te ajudam a revigorar pode ajudar a que te mantenhas no bom caminho para que continues a fazer progressos.
- Quando estiveres a postos para entrar em ação, acede à NTC para conheceres uma biblioteca repleta de treinos divertidos.
Continua a ler para saberes mais…
É sábado e estás no sofá a fazer uma maratona de uma série. Sabes que devias treinar, sentes-te bem depois de o fazeres e o teu progresso tem sido impressionante, mas às vezes é muito difícil ter motivação para treinar. O que fazer?
"As pessoas dizem que perderam a motivação, mas essa afirmação é imprecisa", afirma Lisa Lewis, Doutora em Educação, psicóloga licenciada em Boston e especialista em psicologia do desempenho. "A motivação é uma qualidade inerente ao ser humano, não é algo que se tem ou não se tem. Quando te sentes com preguiça, pode dar-se o caso de a reserva que, normalmente, te leva a correr esteja em baixo. No entanto, se mudares para outra fonte mais abundante, podes aumentar o ritmo para qualquer objetivo num instante.
As fontes de motivação funcionam como um espectro. Por um lado, tens o espectro externo, como o dinheiro (talvez trabalhes muito e recebas um prémio) ou a pressão de outra pessoa (digamos, um professor que quer que faças melhor). Por outro lado, existem os estímulos profundos, internos e orientados para a identidade, que fundamentam os teus objetivos, muitas vezes denominados de "motivo". O teu motivo pode incluir um desejo de ser um amigo ou um familiar motivado e otimista, ou uma paixão por ajudar os outros.
Embora os especialistas concordem que o teu motivo é o teu estímulo mais profundo e intemporal para a concretização dos teus objetivos, a realidade é que às vezes parece demasiado distante ou intangível, ou não se reflete em ti, afirma Lewis. Nestes dias, queres ter uma série de reservas à tua disposição para que o teu progresso não fique estagnado.
As seguintes motivações, afirma Lewis, fluem de externas e superficiais para internas e profundas. Averigua qual a motivação que te incentiva hoje, coloca-a em ação e guarda o resto para o futuro. Idealmente, puxas da metade inferior da fonte na maioria das vezes e tocas ao de leve na metade superior apenas quando em caso de verdadeira necessidade.
Recompensa
Vai ao ginásio e podes comprar aquele hoodie giro ou a planta cara que tens andado a namorar.
"Castigo"
Se faltares à tua aula online, tens de limpar a casa de banho.
Pressão de colegas
Todos os teus amigos estão a seguir um programa de treino e estás com medo de ficar de fora. Utiliza esta situação em teu benefício.
Culpa
O teu companheiro ou companheira comprou-te uma guitarra no teu aniversário, por isso, deverias realmente reservar uma hora para começares a aprender a tocar.
Um ídolo
Deixa que a sequência de corridas do teu amigo ambicioso inspire a tua própria. Pensa na forma como o faz, mesmo quando também se sente em baixo.
Orgulho
Festeja o autocontrolo necessário para não desligar o despertador e para alcançar todos os teus objetivos de atividade no teu monitor de fitness.
"A atitude certa"
Pratica exercício e bem, pois sabes que o deves fazer. Limita o consumo de bebidas alcoólicas, pois sabes que não é saudável. Mantém o controlo das tuas tarefas semanais, pois sabes que a procrastinação só te causa mais stress.
Identidade própria
Talvez sejas totalmente do Tipo A e sintas mais realização quando segues um plano de treino de forma precisa. Ou talvez sejas um pensador espiritual e introspetivo, e ler tantos livros quanto possível (em vez de percorrer repetidamente as notícias online) te faça sentir uma maior ligação ao teu próprio "eu".
Alegria
Faz uma corrida, passa uma hora a preparar um jantar nutritivo, dobra-te no tapete de ioga e escreve a próxima cena do teu romance simplesmente porque gostas. Começar qualquer coisa pode ser uma batalha, mas quando estiveres no caminho certo, estarás no teu fluxo. Depois, vais sentir-te mais leve e alegre.
O teu motivo
Isto deve ser algo que te traz alegria, mas tem também uma finalidade mais profunda, muitas vezes a longo prazo. Queres tornar-te um companheiro ou companheira paciente e presente, por isso, meditas. Ou queres conseguir o teu emprego de sonho assim que saíres da escola, por isso, estudas nos fins de semana se tiveres de o fazer. "O teu motivo está altamente correlacionado com a felicidade", afirma Lewis, porque agir para isso dá-te uma sensação de realização. E é para isso que serve a determinação de objetivos.
Texto: Janet Lee
Ilustração: Gracia Lam
NÃO PERCAS
Mantém essa nova energia em alta com a Nike Training Club App que está disponível para te ajudar com os treinos do dia a dia e muito mais. Naqueles dias em que apenas uma recompensa te fará entrar em ação, mima-te com equipamento novo.