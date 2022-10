Que tights usar durante os treinos

Depois de pensar nas caraterísticas que queres, o passo seguinte é ter em conta onde as vais utilizar. Certas tights foram concebidas especificamente para o que adoras fazer e as tights Nike estão preparadas para qualquer tipo de atividade.

Tights de running

Mesmo um corredor principiante deve tentar acumular, pelo menos, três a seis quilómetros por semana. Não é proeza fácil, mas, independentemente de quantos quilómetros acumulas, as tuas leggings de treino têm de ter um bom desempenho.

As tights de running da Nike foram concebidas para te dar tudo do que precisas para fazer sprints, caminhar, correr ou estabelecer um recorde pessoal de corrida sem fricção. Têm as caraterísticas que pretendes, incluindo:

Um design que permanece no lugar ao longo de movimentos repetidos durante quilómetros

Zonas de ventilação estratégica para proporcionar uma respirabilidade ideal

Elementos refletores para proporcionar maior segurança

Vários bolsos para manteres as mãos livres durante a tua corrida

A maioria das tights de running Nike é de cintura normal com cordão para permitir um ajuste adaptável. Para corredores de longa distância, opta por tights que sejam respiráveis e que tenham muitos bolsos. Se és um velocista que busca a velocidade, procura um tecido macio e uma cintura larga para manteres o conforto enquanto voas.

Leggings de ginásio

Se estiveres a usar as tuas leggings de treino no ginásio, vais precisar de um par que se mantenha no lugar enquanto empurras, puxas, fazes lunges e agachamentos, dobras e giras. As tights de treino Nike proporcionam a maior flexibilidade de movimentos, uma vez que são leggings de cintura subida com bolsos internos, e uma variedade de opções de ajuste e comprimento.

Quer estejas a fazer levantamento de pesos, nas máquinas de exercícios cardiovasculares ou a participar numa aula de ioga, as tights Nike podem adaptar-se à forma como o teu corpo se move.

As calças de ioga Nike são fabricadas com tecido extremamente macio e têm uma cintura subida confortável. Graças ao tecido Nike Infinalon, têm a quantidade perfeita de elasticidade, força e compressão suave. O tecido Infinalon tem metade da espessura, mas o dobro da resistência do spandex, para que possas dominar todas as posições.

Para sessões de suor mais intensas, os treinos em que nunca perdes um dia e em que te esforças até ao limite, as tights Nike Pro acompanham os teus movimentos. A cintura não se desloca e o tecido com drenagem de suor e a malha respirável nos gémeos ajudam a manter a frescura e a secura. Macias e elásticas, estas tights de treino acompanham-te para te ajudarem a alcançar os teus objetivos.

Leggings de estilo desportivo e lazer

O vestuário para atividades tornou-se uma tendência de moda importante, levando o vestuário de treino além do ginásio e para as nossas salas de estar e mercearias. É ideal para as tarefas do dia a dia ou para encontros casuais com amigos. Sim, chamamos-lhes tights de sportswear, mas são igualmente perfeitas para treinar ou descontrair (e muitos de nós preferem relaxar).

As tights de sportswear conferem conforto e elasticidade, mas também te dão a possibilidade de personalização com acessórios. Normalmente, é aqui que encontras cores arrojadas e estampados fantásticos. Podes divertir-te ainda mais com as tuas tights, já que nem sempre se resume à função. Esta categoria também é onde encontrarás mais tights de corte padrão com menos compressão.