Como encontrar as melhores sapatilhas para pés largos

Isto pode parecer óbvio, mas experimenta ambas as sapatilhas antes de decidir que par comprar. Não é invulgar as pessoas terem um pé mais largo ou mais comprido do que o outro. Se este for o caso, poderás ter de comprar as sapatilhas que servem no pé maior.

No entanto, uma vez que o uso de umas sapatilhas com o ajuste errado no pé mais pequeno também não é ideal, alguns atletas compram dois pares de sapatilhas sempre que precisam de umas novas.

Em alguns casos limitados, como para atletas que têm uma diferença entre os pés de, pelo menos, um tamanho e meio, a Nike oferece tamanhos de calçado divididos. Contacta Obter ajuda da Nike para obteres mais informações.