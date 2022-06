O melhor equipamento para correr à chuva

Quer corras na estrada ou em trilhos, vais precisar de tração adicional para correr em superfícies molhadas. Sapatilhas com uma sola exterior com saliências podem ajudar a prevenir lesões em locais escorregadios. Também deves certificar-te de que as tuas sapatilhas de running são respiráveis e que mantêm a humidade afastada da pele.

Uma vez que a humidade pode provocar fricção e bolhas, o ajuste é um fator ainda mais importante em tempo de chuva. Por isso, escolhe um par de sapatilhas de running que não escorreguem ou provoquem fricção na parte de trás do calcanhar.

Se quiseres correr à chuva regularmente, também deves optar por um par de sapatilhas de running com um forro GORE-TEX. A membrana GORE-TEX impede a entrada da água, ao mesmo tempo que permite a saída do vapor de água para que os teus pés se mantenham secos. No entanto, uma vez que a água pode continuar a entrar pela boca das sapatilhas, as perneiras impermeáveis podem ser bastante úteis.