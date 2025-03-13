Como medir o teu sutiã de desporto Nike
Guia de compra
Uma designer técnica de sutiãs de desporto da Nike indica como deves medir o tamanho do teu sutiã de desporto para determinar o melhor ajuste.
Para muitas atletas, os sutiãs de desporto são uma peça fundamental de qualquer conjunto de treino. Isto porque um sutiã de desporto é um dos artigos de vestuário mais técnicos que uma atleta pode possuir, explicou Tara Sweeney, designer técnica de sutiãs de desporto da Nike.
No entanto, o ajuste perfeito não se resume apenas a medições. "Encontrar o sutiã de desporto certo tem tudo a ver com a obtenção de um equilíbrio entre conforto e suporte para o tamanho e firmeza do teu peito, o teu tipo de corpo e as atividades que irás praticar", afirma Sweeney.
Para mais pormenores sobre como encontrar o ajuste certo, Sweeney partilhou como podes calcular o teu tamanho de sutiã.
Como medir o teu tamanho para sutiãs de desporto Nike
Segundo Sweeney, para tirares corretamente as tuas medidas para um sutiã de desporto Nike, tenta usar um sutiã estilo lingerie sem forro que permita um pouco de separação entre os seios.
Encontra o teu tamanho de sutiã
Encontra o teu tamanho de sutiã com este questionário de dois passos. Antes de começares, usa um sutiã sem forro que suporte a tua forma natural. Não uses um sutiã bralette nem um sutiã almofadado.
Primeiro, mede o contorno abaixo do peito
Mede em torno da banda inferior do sutiã, mesmo sob o seio. A fita métrica deve ficar bem ajustada. Arredonda para a medição mais próxima. Se não tiveres uma fita métrica, utiliza um atacador e uma régua. Segue as instruções acima. Coloca o fio numa superfície plana e mede com a régua.
Em seguida, mede a copa
Com a fita métrica paralela ao chão, coloca a fita ao longo do ponto mais preenchido do seio. Mede a partir do centro do peito até ao local onde o tecido mamário termina num dos lados (onde uma armação deve assentar). Arredonda para a medição mais próxima.
O teu tamanho de sutiã Nike
Com base nas tuas respostas, este é o tamanho de sutiã que pensamos que melhor se adequa a ti.
Três formas de saber se o teu sutiã de desporto tem o ajuste certo
Para garantir o ajuste perfeito do sutiã, no provador (ou em casa), executa este teste rápido de três passos.
1. Avalia o aperto da banda
No que diz respeito à funcionalidade, a banda inferior de um sutiã de desporto é o MVP da peça, salienta Sweeney. Para encontrar o ajuste adequado, verifica se consegues colocar confortavelmente dois dedos sob a banda do sutiã quando o tiveres vestido. Eis algumas dicas adicionais:
É provável que o sutiã seja demasiado grande se a banda se deslocar para cima e a zona da copa parecer não oferecer suporte e estar folgada quando levantas os braços.
É provável que o sutiã seja demasiado pequeno se a banda estiver de tal forma justa que tens dificuldade em respirar fundo e mover-te livremente.
2. Verifica as alças
O sutiã pode ser demasiado grande se sentires constantemente a necessidade de ajustar as alças ou se estas assentarem muito afastadas nos ombros. Pode ser demasiado pequeno se as alças estiverem a exercer pressão sobre o pescoço e apertarem ou pressionarem de forma excessiva (e visível) os ombros.
Se a banda inferior permanecer no lugar quando levantas os braços, está tudo bem. As alças devem oferecer uma sensação de segurança, mas sem apertar.
Mais de metade de todas as mulheres tem seios assimétricos. Embora as alças ajustáveis sejam uma forma útil de personalizar o ajuste de um sutiã de desporto, Sweeney recomenda que o seu aperto não seja usado como uma correção num sutiã de desporto que não se ajuste adequadamente noutras zonas, por exemplo "uma copa demasiado grande ou uma banda demasiado folgada".
3. Simula a atividade que pretendes realizar quando usares o sutiã
Um sutiã deve ajudar a que te sintas mais confiante e confortável na tua atividade ou no teu desporto. Segundo Sweeney, a melhor forma de o testares é através da reprodução dos movimentos que irás realizar quando usares o sutiã, quer seja a tua sequência de ioga favorita ou um agachamento profundo. A forma como o teu sutiã de desporto se ajusta a ti e acompanha os teus movimentos é tão singular como tu.
Encontrar o tamanho de sutiã perfeito: fatores de ajuste adicionais a ter em conta
Segundo Sweeney, apesar de o ajuste das alças e da banda geralmente fornecerem os sinais mais evidentes de que um sutiã tem o ajuste certo, há outros indicadores que podem indicar um tamanho errado:
Um sutiã demasiado pequeno carateriza-se frequentemente por:
- Ter um decote e/ou uma zona das axilas que faz com que o peito fique de fora ou saia pelas partes laterais do sutiã
- Apresentar um decote e/ou uma zona das axilas demasiado baixa no corpo
- Ter uma área da copa demasiado pequena, o que pode fazer com que a banda inferior suba e assente na parte inferior do peito em vez de assentar imediatamente abaixo do tecido mamário
Um sutiã demasiado grande carateriza-se frequentemente por:
- Ter tecido em excesso que se amontoa ou acumula na zona da copa
- Ter um decote e/ou uma zona das axilas que assenta demasiado acima, podendo friccionar o pescoço ou as axilas e causar irritação
- Não proporcionar qualquer compressão ou suporte, ou permitir demasiado movimento do peito
Encontra o sutiã de desporto Nike certo para ti
Existem três tipos principais de sutiãs de desporto Nike. Sabe mais sobre as suas caraterísticas para decidires qual é o mais adequado para ti.