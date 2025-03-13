Como medir o teu sutiã de desporto Nike

Para muitas atletas, os sutiãs de desporto são uma peça fundamental de qualquer conjunto de treino. Isto porque um sutiã de desporto é um dos artigos de vestuário mais técnicos que uma atleta pode possuir, explicou Tara Sweeney, designer técnica de sutiãs de desporto da Nike.

No entanto, o ajuste perfeito não se resume apenas a medições. "Encontrar o sutiã de desporto certo tem tudo a ver com a obtenção de um equilíbrio entre conforto e suporte para o tamanho e firmeza do teu peito, o teu tipo de corpo e as atividades que irás praticar", afirma Sweeney.

Para mais pormenores sobre como encontrar o ajuste certo, Sweeney partilhou como podes calcular o teu tamanho de sutiã.