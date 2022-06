Como encontrar as sapatilhas ideais para pés estreitos

Algumas sapatilhas são concebidas especificamente para pés estreitos. Geralmente, as sapatilhas estreitas são 0,60 cm mais estreitas do que as sapatilhas normais e 1,3 cm mais estreitas do que as sapatilhas largas, mas isto pode variar consoante a marca e o tipo de sapatilhas.



Por exemplo, na Nike, as sapatilhas estreitas são, normalmente, 1 cm mais estreitas do que as sapatilhas de largura normal. No entanto, a forma como as sapatilhas são classificadas também varia, o que significa que a identificação do tamanho certo pode ser complicada.



Por exemplo, as sapatilhas de largura padrão para mulher têm geralmente uma largura B. Assim, se calças o tamanho 7 (38) e o teu pé tiver a largura normal, tens de comprar o tamanho 7B (38B). No entanto, há sapatilhas identificadas como 7M (38M, largura "média").



Nas sapatilhas para homem, a largura padrão corresponde a D e a largura estreita corresponde a B. Assim, se calças o tamanho 10 (44) para homem e o teu pé tiver a largura normal, tens de comprar o tamanho 10D (44D). No entanto, nas sapatilhas para mulher, o tamanho D corresponde a sapatilhas de largura ampla.



Para complicar ainda mais, algumas sapatilhas para mulher são fabricadas com larguras extremamente estreitas, normalmente identificadas como AA ou 2A e vão até AAAA ou 4A. Além disso, as sapatilhas estreitas são, por vezes, denominadas sapatilhas finas ou esguias. Se não tiveres a certeza da largura de umas sapatilhas, dirige-te a um vendedor na tua loja de sapatilhas.