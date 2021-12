Bra By Trina: moda de sutiã de desporto

"Este é o meu look inspirado no Carnaval. Penso que este é o meu estilo favorito porque adoro as cores brilhantes e arrojadas que me fazem lembrar as Caraíbas. O casaco é muito apelativo e fiel à minha essência. Usar looks com blocos de cor é a minha preferência porque confere um elemento inesperado. Ninguém quer confundir-se com o fundo, certo?

A minha principal sugestão para utilizar blocos de cor é incluir sempre uma cor neutra e é por isso que combinei o look com um sutiã de desporto branco. Este sutiã é um clássico e é emblemático por mérito próprio! É simples, mas não é básico e é perfeito para criar um look com estilo elegante ou casual. Não sinto qualquer restrição e, em conjunto com uma compressão excelente, sinto um suporte total.

Este é o tipo de sutiã que escolheria para dançar nas ruas no Carnaval de Notting Hill. Até me sentiria confortável o suficiente para tirar a minha camisola e dançar ao som da música Soca para sentir os elementos de liberdade."