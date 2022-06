As melhores ideias de presentes da Nike

Quando se trata de sapatilhas e vestuário para criança, nada é mais importante do que o conforto. Se o artigo não for confortável, simplesmente não o vão usar. No entanto, o conforto, até para os mais pequenos, não deve comprometer o estilo.



Se tiveres sapatilhas na tua lista, procura opções com amortecimento adicional e fabricadas com materiais flexíveis. Os pés de uma criança podem crescer até meio tamanho a cada dois ou quatro meses, por isso, precisam mesmo de sapatilhas que acompanhem o seu crescimento. As crianças também preferem ter mais espaço na zona dos dedos. As sapatilhas Nike têm tudo isto e ainda toques de cor para que os mais pequenos possam exibir um pouco da sua personalidade enquanto correm, saltam e brincam com conforto.



Tal como acontece com as sapatilhas, o vestuário para criança tem de ser confortável. Tendem a preferir texturas e vestuário mais macios que os ajudam a sentir-se aconchegados. A lã cardada é um excelente tecido de eleição, mesmo em vestuário para atividades. É quente, fácil de limpar e facilita a sobreposição de camadas. Opta por um hoodie de lã cardada estilo pullover ou de fecho completo com um bolso tipo canguru espaçoso e tens todas as caraterísticas para uma peça de vestuário favorita.



Se conheces uma criança que está a começar a explorar o seu lado desportivo, pondera sapatilhas que sirvam uma dupla função e sejam adequadas para o dia do jogo e o dia a dia. As sapatilhas com sola em borracha oferecem tração adicional e a malha respirável pode ajudar a manter os pés frescos. As sapatilhas com uma tira ajustável ajudam a manter os pés seguros, quer estejam a fintar pelo campo de basquetebol, a percorrer todo o campo ou a praticar escalada no recreio.