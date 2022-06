Bra By Trina: carta a mim própria quando era jovem

Querida pequena Tri,

Lembras-te de quando costumavas usar roupa de rapaz numa tentativa de esconder o teu corpo? Alegavas que era só porque "adoravas o look maria-rapaz". Ou daquela vez nas férias, há quase 18 anos, em que tapaste o fato de banho com uma toalha e insistias que estavas com frio. Estavam mais de 20 graus, quem querias enganar?

Percebo perfeitamente, neste momento o teu corpo está a fazer coisas que não consegues compreender. Por isso, queria escrever-te para te dar algum do conforto e da tranquilidade de que tanto precisas nesta fase que parece ser uma transição inquietante.

Em primeiro lugar, precisas de saber que vai haver momentos em que vais sentir que querias estar fora do teu próprio corpo. Vais desenvolver novas vulnerabilidades com o aparecimento gradual de pelos corporais, a consciência do odor corporal, o teu peito a crescer e as tuas curvas a tornarem-se mais evidentes. Mas presta atenção, a puberdade é uma das coisas mais naturais por que passamos quando estamos a crescer.

O teu corpo nunca te traiu!