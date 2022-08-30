Como reagir de forma mais positiva

Vale a pena explorar este estudo: nele os investigadores pediram aos participantes, que nunca tinham meditado, para participarem numa aula de 30 minutos sobre aceitação consciente. Os participantes aprenderam o conceito (a consciência e aceitação de uma situação sem julgamento) e como funciona (por exemplo, depois de ficares aquém de um RP de corrida, irás reconhecer e aceitar que estás desapontado contigo próprio, sem deixar que a deceção te faça sentir culpado, zangado ou fraco). Também receberam metáforas sobre ser um condutor de autocarro ou ficar passivo durante uma tempestade (explicaremos melhor estas situações no final) para os ajudar a aprender a aplicar esta abordagem a situações da vida real.

Imediatamente depois, os participantes receberam instruções para reagir naturalmente ao verem imagens neutras e negativas e ao sentir temperaturas quentes e dolorosamente quentes. Em seguida, foi-lhes dito para reagirem a cada uma com aceitação consciente. Quando os participantes aceitaram uma imagem negativa ou um calor doloroso, sentiram menos emoção negativa e dor física do que quando reagiram aos mesmos de forma natural.

O motivo? Um dos motivos, segundo Kevin N. Ochsner, coautor do estudo, doutorado, professor e presidente do Departamento de Psicologia da Universidade de Columbia, é que a aceitação consciente muda a forma como interpretas o que algo significa para ti. Outro nome para essa interpretação é "avaliação" e gere todas as tuas emoções.

"A aceitação consciente pode alterar a tua avaliação, dando-te a sensação de seres removido de uma experiência, como se estivesses apenas a observar e não a participar no que está a acontecer", afirma. Por exemplo, imagina que o teu objetivo era fazer 10 flexões e tiveste de desistir após fazeres nove. A tua avaliação pode fazer com que te foques em não ter conseguido fazer uma, e sentires frustração por isso, ou pode ajudar-te a perceber que ficaste mais próximo do que nunca do objetivo e motivar-te a persistir da próxima vez que estiveres tentado a desistir.

"As pessoas têm tendência para deixar que os sentimentos acumulem e cresçam, como uma bola de neve. Sentes ansiedade e medo, depois sentes irritação por sentires ansiedade e medo, depois sentes tristeza por sentires irritação, e assim sucessivamente. Mas se conseguires aceitar conscientemente a reação inicial como o sentimento real, esse sentimento irá simplesmente fluir, não irás amplificar a situação e a tua resposta emocional não será tão intensa, nem duradoura", indica Ochsner. Por outras palavras, permite que simplesmente deixes o sentimento passar, isto é algo a recordar da próxima vez que as coisas não correrem como pretendes.