Como reagir de forma mais positiva

Como responder de forma mais positiva a (praticamente) tudo
Orientação
Esta prática de consciência plena pode ajudar-te a persistir apesar da dor e das emoções negativas, e é extremamente simples.
- O conceito denominado de aceitação consciente pode ajudar-te a impedir que sentimentos negativos se transformem numa avalanche emocional.
- Para começar, tenta ver as situações como se fosses um observador objetivo e não um participante.
- Podes sentir-te mais positivo e capaz de perseverar através de desafios após um exercício rápido.
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Se tens estado a revirar os olhos à espera que esta loucura da meditação termine, talvez devas deixar de esperar e dar uma oportunidade. As investigações têm revelado que a sua prática pode proporcionar muitos benefícios para a saúde, incluindo a redução do stress e uma melhoria do teu estado de espírito, sendo que ambos te podem ajudar a perseverar quando te deparas com os inevitáveis obstáculos na viagem chamada de vida. Não é preciso muito tempo para obter alguns desses resultados. Na verdade, de acordo com um estudo realizado por investigadores de Yale, Columbia, Universidade do Colorado em Boulder e Dartmouth, um curso breve de formação em consciência plena pode ajudar a lidar melhor com a dor e as emoções negativas.
A ciência por trás do Om
Vale a pena explorar este estudo: nele os investigadores pediram aos participantes, que nunca tinham meditado, para participarem numa aula de 30 minutos sobre aceitação consciente. Os participantes aprenderam o conceito (a consciência e aceitação de uma situação sem julgamento) e como funciona (por exemplo, depois de ficares aquém de um RP de corrida, irás reconhecer e aceitar que estás desapontado contigo próprio, sem deixar que a deceção te faça sentir culpado, zangado ou fraco). Também receberam metáforas sobre ser um condutor de autocarro ou ficar passivo durante uma tempestade (explicaremos melhor estas situações no final) para os ajudar a aprender a aplicar esta abordagem a situações da vida real.
Imediatamente depois, os participantes receberam instruções para reagir naturalmente ao verem imagens neutras e negativas e ao sentir temperaturas quentes e dolorosamente quentes. Em seguida, foi-lhes dito para reagirem a cada uma com aceitação consciente. Quando os participantes aceitaram uma imagem negativa ou um calor doloroso, sentiram menos emoção negativa e dor física do que quando reagiram aos mesmos de forma natural.
O motivo? Um dos motivos, segundo Kevin N. Ochsner, coautor do estudo, doutorado, professor e presidente do Departamento de Psicologia da Universidade de Columbia, é que a aceitação consciente muda a forma como interpretas o que algo significa para ti. Outro nome para essa interpretação é "avaliação" e gere todas as tuas emoções.
"A aceitação consciente pode alterar a tua avaliação, dando-te a sensação de seres removido de uma experiência, como se estivesses apenas a observar e não a participar no que está a acontecer", afirma. Por exemplo, imagina que o teu objetivo era fazer 10 flexões e tiveste de desistir após fazeres nove. A tua avaliação pode fazer com que te foques em não ter conseguido fazer uma, e sentires frustração por isso, ou pode ajudar-te a perceber que ficaste mais próximo do que nunca do objetivo e motivar-te a persistir da próxima vez que estiveres tentado a desistir.
"As pessoas têm tendência para deixar que os sentimentos acumulem e cresçam, como uma bola de neve. Sentes ansiedade e medo, depois sentes irritação por sentires ansiedade e medo, depois sentes tristeza por sentires irritação, e assim sucessivamente. Mas se conseguires aceitar conscientemente a reação inicial como o sentimento real, esse sentimento irá simplesmente fluir, não irás amplificar a situação e a tua resposta emocional não será tão intensa, nem duradoura", indica Ochsner. Por outras palavras, permite que simplesmente deixes o sentimento passar, isto é algo a recordar da próxima vez que as coisas não correrem como pretendes.
O teu ponto de partida para a aceitação consciente
Parece adorável? É. Experimenta pessoalmente com esta introdução à aceitação consciente, baseada em exercícios do estudo de Ochsner.
- Senta-te confortavelmente numa divisão tranquila sem distrações. Concentra-te na tua respiração durante dois a cinco minutos. Depois, imagina que estás a conduzir um autocarro. Os passageiros entram e saem, mas o autocarro continua em movimento. Alguns passageiros são barulhentos e mal-educados. Vê-os como pensamentos agitados ou emoções desagradáveis. Reconhece e aceita a sua presença, mas não reajas. Quando saírem do autocarro, continua a conduzir.
- Outra abordagem: imagina que estás na rua e que se aproxima uma tempestade. O chão, as árvores, os edifícios e tu continuam lá, quer esteja a chover, a nevar ou faça sol. Em vez de fugires, aceita que a tempestade existe. Depois, deixa-a passar.
- Quando chegar o momento, coloca o que aprendeste em prática. Se sentires uma grande emoção a surgir, em vez de avaliar se é "boa" ou "má", invoca o teu condutor de autocarro ou vigilante de tempestades interior e tenta prestar atenção ao que sentes, depois deixa-a sair ou espera que passe.
"A melhor coisa deste exercício é que consegues ver melhorias após uma única sessão curta. Quanto mais praticares a aceitação consciente, mais fácil e natural se tornará", refere Ochsner. "Se conseguires reservar alguns minutos por dia para te concentrares apenas na respiração, sentares-te pacientemente com os teus sentimentos e observares o que está a acontecer na tua mente e no teu corpo, esse é o primeiro passo para melhorares a tua capacidade de aceitar e mudar coisas na tua vida."
É algo que ninguém pode negar.
Texto: Lindsey Emery
Ilustração: Sebastien Plassard
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