O Que as Nossas Emoções Nos Estão a Dizer

Primeiro, não te martirizes. "Não há problema se não estiveres sempre no teu melhor. Reconhecer isso é o mais importante", afirma Falsone.



Então, deixa que as tuas emoções atuem, até certo ponto. "Não precisamos de nos sentir tensos por estarmos com stress", explica Duckworth. Para parar esta acumulação, canaliza emoções agradáveis de forma ativa. Duckworth faz isso com um exercício de 30 segundos a que chama de "Três coisas boas": "Penso em três coisas boas que aconteceram nas últimas 24 horas. Podem ser pouco ou muito importantes", diz Duckworth. "Normalmente, o nosso pensamento foca-se no negativo. Evoluímos com o instinto de examinar o horizonte em busca de ameaças. Este exercício faz-nos pensar no que podemos ignorar." Experimenta fazê-lo todas as manhãs ao acordar.



Puddicombe tem o seu próprio exercício para o ajudar a cultivar o que os budistas chamam de "atos de bondade". "Penso em alguém de quem gosto", explica. "Imagino essa pessoa sentada num lugar que eu sei que adora. Enquanto expiro, imagino-a cada vez mais saudável, feliz e relaxada. Focar-me na sua felicidade traz-me uma alegria e uma ligação que me possa estar a fazer falta." Segundo Puddicombe, exercícios como este também podem reorientar-te para efetuares ações positivas. "Muitas vezes, as pessoas olham para a meditação como um meio para fugir da vida. Diria antes que esta corre em direção à vida. Acabas por aplicar de volta essa qualidade da mente no dia a dia."



Finalmente, a Dra. Cacioppo oferece um conselho simples que parece uni-los a todos: "Sê o teu melhor amigo", diz. Quando pensas num melhor amigo, pensas em alguém que te encoraja e não julga, que te apoia de todas as formas, independentemente de como te sentes. "Por que motivo não fazemos isso por nós próprios?" pergunta a Dra. Cacioppo.



Agora, sabendo tudo isto, a pergunta é: "Por que não começas a fazê-lo hoje?"