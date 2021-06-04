Utiliza este truque mental para controlares as tuas reações

Se alguma vez viste um cliente mal-encarado a descarregar num funcionário de um restaurante e pensaste "Uau, aquele funcionário é um santo por ainda não se ter passado", sabes que aquela calma típica do Yoda afinal existe. Claro que é possível que o funcionário esteja habituado a clientes rudes ou até que tenha sido instruído a não responder. Também é possível que tenha dominado o que muitos especialistas em psicologia chamam de "a pausa".

A pausa é o momento entre um determinado acontecimento e a tua resposta, seja ela verbal ou física, explica Djuan Short, assistente social clínica licenciada e professora de ioga registada em Filadélfia. Este momento no tempo, o qual pode durar alguns segundos ou até mais tempo, permite-te ser intencional no que vais fazer a seguir, transformando uma reação impulsiva numa reação ponderada, refere Short.

Como? Fazer uma pausa dá-te uma certa lucidez e força-te a teres calma e a recuperares a compostura para que possas organizar os teus pensamentos e livrares-te daqueles que não interessam. É uma habilidade que nem todos nós temos, mesmo que a culpa não seja nossa.

"O nosso mundo não nos dá a oportunidade de desenvolver esta capacidade", afirma Raquel Martin, doutorada e psicóloga clínica inscrita na ordem dos psicólogos em Nashville. "Sentimos que precisamos de responder naquele momento." Isso deve-se ao facto de que a sociedade atual dá mais valor à rapidez do que a uma resposta demorada, mas firme, e, muitas vezes, não conseguimos manter um estado calmo porque não temos a oportunidade de processar tudo o que se passa à nossa volta, refere Martin.

Quando reages negativamente a uma situação, tal deve-se muitas vezes ao stress, a inseguranças ou a uma sensação de ameaça (aqui inclui-se sentirmo-nos zangados ou ofendidos, o que pode fazer com que sintas que te estão a atacar pessoalmente), explica Short. Qualquer um destes sentimentos pode desencadear o teu sistema nervoso simpático, o qual é responsável pelas sensações de enfrentar, fugir ou bloquear. É mesmo possível que notes que a tua frequência cardíaca e a tua respiração começam a aumentar, os teus músculos começam a ficar tensos e começas a transpirar. Esta resposta é um mecanismo de sobrevivência que te prepara para reagires rapidamente a situações de perigo de vida, afirma Short. No entanto, as situações do trânsito e a lista de coisas que tens para fazer não colocam a tua vida em risco, independentemente do quanto elas te fazem querer gritar ou fugir.