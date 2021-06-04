Utiliza este truque mental para controlares as tuas reações

Como lidar com o teu temperamento
Orientação
A diferença entre teres uma reação volátil e uma sensata pode ser tão pequena e tão importante como este truque [pausa] instantâneo.
Se alguma vez viste um cliente mal-encarado a descarregar num funcionário de um restaurante e pensaste "Uau, aquele funcionário é um santo por ainda não se ter passado", sabes que aquela calma típica do Yoda afinal existe. Claro que é possível que o funcionário esteja habituado a clientes rudes ou até que tenha sido instruído a não responder. Também é possível que tenha dominado o que muitos especialistas em psicologia chamam de "a pausa".
A pausa é o momento entre um determinado acontecimento e a tua resposta, seja ela verbal ou física, explica Djuan Short, assistente social clínica licenciada e professora de ioga registada em Filadélfia. Este momento no tempo, o qual pode durar alguns segundos ou até mais tempo, permite-te ser intencional no que vais fazer a seguir, transformando uma reação impulsiva numa reação ponderada, refere Short.
Como? Fazer uma pausa dá-te uma certa lucidez e força-te a teres calma e a recuperares a compostura para que possas organizar os teus pensamentos e livrares-te daqueles que não interessam. É uma habilidade que nem todos nós temos, mesmo que a culpa não seja nossa.
"O nosso mundo não nos dá a oportunidade de desenvolver esta capacidade", afirma Raquel Martin, doutorada e psicóloga clínica inscrita na ordem dos psicólogos em Nashville. "Sentimos que precisamos de responder naquele momento." Isso deve-se ao facto de que a sociedade atual dá mais valor à rapidez do que a uma resposta demorada, mas firme, e, muitas vezes, não conseguimos manter um estado calmo porque não temos a oportunidade de processar tudo o que se passa à nossa volta, refere Martin.
Quando reages negativamente a uma situação, tal deve-se muitas vezes ao stress, a inseguranças ou a uma sensação de ameaça (aqui inclui-se sentirmo-nos zangados ou ofendidos, o que pode fazer com que sintas que te estão a atacar pessoalmente), explica Short. Qualquer um destes sentimentos pode desencadear o teu sistema nervoso simpático, o qual é responsável pelas sensações de enfrentar, fugir ou bloquear. É mesmo possível que notes que a tua frequência cardíaca e a tua respiração começam a aumentar, os teus músculos começam a ficar tensos e começas a transpirar. Esta resposta é um mecanismo de sobrevivência que te prepara para reagires rapidamente a situações de perigo de vida, afirma Short. No entanto, as situações do trânsito e a lista de coisas que tens para fazer não colocam a tua vida em risco, independentemente do quanto elas te fazem querer gritar ou fugir.
"O nosso mundo não nos dá a oportunidade de desenvolver esta capacidade. Sentimos que precisamos de responder naquele momento."
Raquel Martin
Doutorada, psicóloga clínica inscrita na ordem dos psicólogos nacional
Fazer uma pausa durante as situações difíceis não só irá ajudar a que a tua resposta seja mais favorável e permitir que o sistema nervoso parassimpático (a parte de descansar e digerir) assuma o controlo, como também pode mudar a tua situação de "sobreviver para florescer", afirma Short. As reações irrefletidas resultam de emoções que não são analisadas ou geridas, diz. E estas reações são, quase sempre, lamentáveis (gritar com um companheiro, enviar uma resposta torta a um amigo ou dizer que não a um pedido fácil, mas urgente, de um colega). No entanto, a pausa permite-te recordar que estás em segurança naquele momento, para que possas reagir de forma adulta, delicada e intencional, afirma Short.
Então, mas o que é que se faz exatamente durante a pausa? Depende, todos somos diferentes. Podes encontrar aqui algumas técnicas para testares. Experimenta uma ou até todas até encontrares o que funciona para ti.
- Define limites.
Quer estejas no trabalho ou em casa (e estes até podem ser o mesmo local), uma pausa pode significar que estás a estabelecer limites, afirma Short. Vamos supor que um membro da tua família ou um colega de equipa quer que faças ou fales sobre algo imediatamente. Embora possas pensar que tens de responder ou agir de imediato, não te coíbas de reconhecer o pedido dizendo simplesmente: "Dá-me um segundo para pensar sobre isso" ou "Preciso de um minuto para processar isso". Segundo Short, dizer aquilo de que precisas naquele momento define limites para ti e para os outros, eliminando a probabilidade de reagires de acordo com o teu estado de espírito ou as tuas emoções. A partir daí, podes realmente dizer aquilo que pensas escolhendo as tuas próprias palavras, o tom e a mensagem com um certo cuidado, afirma.
Muitas pessoas têm alguma dificuldade neste aspeto porque preocupam-se com o facto de a outra pessoa ficar chateada ou irritada por não receber uma resposta imediata, indica Short. No entanto, lembra-te de que uma pausa eficaz não precisa de demorar horas ou dias. Segundo Short, na maior parte dos casos, a tua energia positiva e o teu "eu" focado na solução irão compensar o tempo perdido de qualquer forma.
- Inspira, expira.
Usar a respiração para permaneceres (ou recuperares) a compostura é uma ferramenta poderosa. Em vez de insultares o condutor que te cortou a faixa ou de perderes a paciência com o teu professor por apenas tirares um "Bom", podes praticar uma respiração controlada que te irá transportar para o momento atual e para longe da fonte da tua frustração, para que te possas acalmar e pensar com clareza. Short sugere utilizares a respiração profunda, em que irás inspirar até uma contagem de 4, esperar durante 4 segundos, expirar novamente no mesmo ritmo e suster a respiração durante os mesmos 4 segundos. Esta técnica dá-te bastante tempo para pensares. Pratica esta respiração durante o tempo que precisares para relaxares e responderes como a pessoa adulta que és. (Curiosidade: já reparaste que "responder" é basicamente metade da palavra "responsável"?)
- Fala para ti… de forma agradável.
Um diálogo interno positivo ou, pelo menos, neutro, tal como "Relaxa", "Tu consegues" ou "Só preciso de um minuto", ajuda-te a refletir sobre o que está a acontecer e oferece-te uma narrativa mais otimista para que sintas menos frustração e mais controlo, afirma Erlanger A. Turner, doutorado e psicólogo inscrito na ordem dos psicólogos em LA. Claro que aquele último exercício de HIIT é duro, mas tu és mais. E, sim, aquele gelado parece muito bom, mas, na verdade, a fruta é a sobremesa refrescante que te apetece. Tirares um minuto para recuperares a compostura antes de desistires ou cederes e reorientares a voz na tua cabeça para um cenário mais produtivo pode alterar a forma como procedes.
Para tua informação, dominar a pausa é uma arte e não um objetivo imediato. Tenta qualquer um dos métodos descritos acima durante, pelo menos, duas semanas e pratica mais do que uma vez por semana antes de desistires, sugere Martin. Algumas técnicas podem não funcionar contigo, mas, antes de desistires, é importante que tenhas a honestidade de tentar perceber o quanto te esforçaste. Qualquer redução em termos de reação é um sinal de que algo está a funcionar, acrescenta.
Todos sabemos que não existem verdadeiramente novas tentativas. Contudo, se dominares a arte da pausa, a probabilidade de quereres (ou precisares de) tentar novamente será menor.
Texto: Ronnie Howard
Ilustração: Gracia Lam
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