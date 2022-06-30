3 dicas para tornar os novos hábitos em rotina, segundo os especialistas

Em que consiste: tirar partido da tua própria motivação interior profunda para começares a executar o comportamento que pretendes



Por que motivo resulta: há dias em que sentes desmotivação. De facto, segundo Lee, esta é uma das razões pelas quais os especialistas não recomendam que confies apenas na motivação para fomentar os teus hábitos. Ainda assim, se pretendes tirar partido da motivação, aquela que vem de dentro (a chamada "motivação intrínseca") será a tua melhor aposta, afirma Gardner.



Segundo Gardner, um elemento importante da motivação intrínseca é a satisfação. Ao selecionares um comportamento que te satisfaz e ao focares-te na satisfação efetiva que te proporciona, executá-lo não te irá parecer tão penoso.



É claro que haverá hábitos que pretendes adquirir nos quais poderás ter dificuldade em encontrar algum prazer. Há quem não goste nada de fazer aquecimentos antes de um treino, mas todos adoram lesionar-se com menos frequência. Todos temos aqueles dias em que não nos apetece fazer coisas de que normalmente gostamos. Nesses casos, poderá ajudar a exploração de outro elemento da motivação intrínseca: a identidade.



"Uma parte importante para conseguirmos executar comportamentos consiste em mudar a forma como nos vemos.", afirma Lee. Se te vês como um amante de ioga, por exemplo, é menos provável que fiques na cama toda a manhã, mesmo num dia literal ou metaforicamente sombrio.



Como o fazer: uma estratégia óbvia é escolher um hábito que aprecias. Não suportas o sabor da couve, mas queres comer mais verduras? Escolhe uma verdura de que realmente gostes.



Se quiseres utilizar a identidade como arma secreta, cria mentalmente uma versão ambiciosa de ti, sugere Lee. Queres ser uma pessoa menos tensa? A tua nova identidade é "uma pessoa totalmente descontraída e equilibrada". A partir de então, sempre que quiseres tomar decisões sobre os comportamentos que irás adotar, opta conscientemente por fazer o que se alinha com essa visão descontraída de ti próprio, do género "sou o tipo de pessoa que medita à noite" ou "tomo banhos de imersão com água quente aos domingos".