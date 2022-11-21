Porque não te deves concentrar no IMC quando estás a tentar conceber

A fertilidade pode ser uma espécie de mistério. Há tantos fatores que influenciam a capacidade de uma pessoa engravidar e continuar uma gravidez: genética, historial médico, a forma do útero, já para não falar da fertilidade da pessoa da qual provêm os espermatozoides. Um fator particularmente complicado e controverso? O índice de massa corporal.



Se estás a revirar os olhos, nós também. O IMC nunca se destinou à utilização médica. É uma fórmula matemática (peso ÷ altura² × 703) inventada pelo estatístico Adolphe Quetelet do século XIX como uma ferramenta para medir o tamanho médio do corpo de populações (brancas, do sexo masculino, europeias ocidentais). Só foi adotado como medida uniforme para avaliar o peso corporal algures entre os anos 70 e 90 do século XX, e apenas porque foi considerada uma opção ligeiramente melhor do que as restantes. Mesmo atualmente, os investigadores, bem como os Centros de Controlo de Doenças, apontam que este índice "não diagnostica a gordura corporal ou a saúde de um indivíduo".



Então, o que é que esta fórmula aparentemente aleatória tem a ver com o útero? Muitas clínicas de fertilidade recusam-se a atender pacientes acima de um determinado IMC até/a menos que percam peso "suficiente", uma política controversa que pode provocar frustração nos pacientes e nos profissionais. No entanto, embora seja verdade que os IMC acima ou abaixo de um intervalo "normal" (novamente, controverso) estão correlacionados com a diminuição da fertilidade por várias razões, "as pessoas podem ser férteis em muitos pesos diferentes" (bem como inférteis em pesos "normais"), afirma Lora Shahine, licenciada em medicina, endocrinologista reprodutiva e ginecologista-obstetra na Pacific NW Fertility em Seattle e apresentadora do podcast Baby or Bust. "Colocar alguém numa caixa e dizer, «o teu IMC é demasiado elevado ou demasiado baixo, é por isso que não estás a conseguir engravidar» é ignorar todas as circunstâncias."



Pode ser uma circunstância, mas concentrares-te apenas no peso pode ser mais prejudicial do que benéfico. Os estudos mostram que a perda de peso intencional é normalmente temporária e pode ser contraproducente, levando normalmente a ciclos de peso e ao aumento do risco de um acidente vascular cerebral, doenças cardíacas e diabetes: ou seja, afeta a tua saúde no geral. "E a saúde geral é muito importante para a saúde reprodutiva", indica a Dr.ª Shahine.



Assim, em vez de te preocupares com "um número arbitrário", como a Dr.ª Shahine lhe chama, eis algumas outras medidas (não controversas) a tomar quando estás a tentar engravidar.