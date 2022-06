O que e como comer quando estás grávida

A parte mais importante de qualquer dieta na gravidez é alimentares-te, afirma Jarosh. A cultura da dieta (a ideia tóxica de que existe uma forma "certa" de comer e de que, supostamente, todos devemos ser magros) poderia levar-nos a acreditar que devemos comer o mínimo possível e apenas quando estamos realmente com fome. Se há um momento em que deves esquecer essa ideia, é quando estás a duplicar o teu volume de sangue, com um novo órgão e uma pessoa a crescer dentro de ti, tudo isso enquanto continuas a tua luta diária como qualquer ser humano, refere Jarosh. Conclusão: os alimentos são energia e devem ajudar-te a sentires-te bem, por isso, alimenta-te com frequência.



Comer refeições mais pequenas pode ser o ideal se as refeições maiores estiverem fora de questão durante este período, quer porque não aguentas as náuseas ou porque o teu bebé em crescimento está a encolher o espaço no teu abdómen, afirma Jarosh. Ter iogurte, queijo em palitos ou frutos secos misturados à mão pode manter-te saciada e ajudar-te a obter doses de nutrientes essenciais, como o cálcio e a proteína. Ou recorre a um truque de Amanda Williams, licenciada em Medicina e ginecologista-obstetra certificada em Oakland, Califórnia: corta um sanduíche em triângulos e tenta comer um triângulo a cada duas horas com fruta.



Ao longo do dia, ingere vegetais como brócolos e couve-flor para obteres fibra e ácido fólico (acrescenta húmus para um snack). Os peixes gordos de água fria são também fundamentais na gravidez (graças aos ómega-3), por isso, ataca uma salada de atum (o atum magro é melhor para evitar níveis elevados do mercúrio, de acordo com a FDA, a agência reguladora de medicamentos e alimentos dos EUA) ou salmão quando estiveres a postos para uma refeição maior.



Se tiveres problemas em ouvir os teus sinais de fome ou se estiveres tão ocupada que os ignoras, podes sempre definir um horário para te certificares de que te alimentas regularmente.