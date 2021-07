Como exponenciar a tua rotina de treino

01. Avalia a situação objetivamente.



Precisas de saber qual é o teu ponto de partida para chegares onde queres. Por exemplo, a Nike Master Trainer Joslyn Thompson Rule explica que, se quiseres recuperar até uma corrida de 5 km rápida ou frequente, o teu primeiro passo será caminhar a passo de corrida essa distância e ver quanto tempo demoras. Se o teu objetivo for voltar a enfrentar as flexões, baixa-te e vê quantas consegues fazer. Este é considerado um treino de referência e proporciona-te uma forma de medires o teu progresso sempre que o repetires.



Aviso: podes sentir vontade de comparar o teu estado atual com um estado anterior mais em forma. Não o faças, afirma Fearon, pois podes ficar demasiado refém da obtenção de resultados e podes provocar lesões se aumentares o ritmo demasiado cedo. "Quando alguém percebe que não é capaz de fazer tanto quanto fazia anteriormente, há uma quebra emocional que muitas vezes origina uma resposta negativa e uma diminuição da motivação", afirma. Além disso, as pessoas tendem a lembrar-se de um treino específico como sendo menos difícil do que era efetivamente, por isso, quando o voltam a fazer com menos destreza do que tinham feito anteriormente, podem sentir-se ainda mais frustradas, afirma. Tal pode fazer com que voltes diretamente ao sofá para não mais voltares. Como alternativa, utiliza o teu passado como incentivo: sabes que já estiveste em forma antes e que podes chegar lá de novo.





02. Elabora um plano e cumpre-o.



Quando juntas os ingredientes certos e executas as instruções da receita passo a passo, (geralmente) acabas com aquilo que planeaste fazer. O mesmo acontece com o exercício. Faz um plano preciso daquilo com que vais trabalhar e da forma como o vais fazer, e terás uma maior probabilidade de obteres os resultados que desejas. Isto pode ajudar-te a evitar que te comprometas imediatamente demasiado e que fiques sobrecarregado, afirma Fearon. Também te pode ajudar a manter no caminho certo quando algo (um projeto moroso ou uma má semana com o teu parceiro) te atrapalha.



Para preparar o plano certo, questiona-te relativamente àquilo que estás a tentar fazer de novo, quer se trate de manter uma rotina ou de voltar a dominar uma capacidade. Depois, considera a definição de um objetivo semanal (como, por exemplo, treinar três dias por semana), um objetivo mensal (imagina: aumentar a força para o levantamento de peso morto) e um objetivo trimestral (bater o recorde pessoal desse levantamento de peso morto), afirma Rothstein, que recomenda o planeamento dos teus treinos com, pelo menos, uma semana de antecedência.



Este sugere que comeces apenas com dois ou três treinos de baixa ou moderada intensidade durante as primeiras três ou quatro semanas para acostumares os teus músculos sem realmente os rebentar, no sentido figurativo. A partir daqui, podes adicionar um treino semanal, depois outro e outro, até que estejas a fazer um máximo de seis treinos todas as semanas, provavelmente o melhor que estarias a fazer no teu máximo potencial. Depois de conseguires treinar de forma consistente pelo menos quatro dias por semana, podes aumentar a intensidade durante duas ou três sessões por semana, no máximo.



Saberás que estás a postos para adicionar mais peso ou ampliar um movimento quando sentires menos ou nenhuma dor até 48 horas após um treino que costumava fazer com que ficasses com o corpo dorido, afirma Rothstein. Quando se trata de treino cardiovascular, Rothstein recomenda que te concentres, no início, em treinos de intensidade moderada com uma duração de 30 a 45 minutos com vista a criar melhorias aeróbicas. Podes adicionar cinco minutos às tuas sessões todas as semanas e, depois, quando atingires uma duração que te pareça ideal para ti, procura mantê-la enquanto aumentas a intensidade. Move-te mais rapidamente, aumenta a resistência ou a inclinação, ou faz menos e mais curtos intervalos de descanso.