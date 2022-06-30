Como exponenciar a tua rotina de treino

Já se passou algum tempo desde que treinaste? Não é preciso ter vergonha. "Até os praticantes de desporto mais empenhados abandonam ocasionalmente a sua rotina de treino", afirma o Nike Trainer Courtney Fearon. Convém que retomes rapidamente a rotina, sendo sempre gentil com o teu corpo, uma vez que quanto mais adaptação fisiológica perdes, mais difícil é começar a fazer progressos novamente e mais fácil é lesionares-te.



"Após uma semana de inatividade, a tua energia, a tua mentalidade e/ou a tua mobilidade podem não estar no seu melhor, sendo que lidar com um treino exige um pouco mais de esforço do que noutras circunstâncias", afirma Alex Rothstein, especialista certificado em força e condicionamento e coordenador do programa de ciências do exercício no New York Institute of Technology.



Uma investigação da Universidade de Liverpool revela que duas semanas de inatividade podem originar perda muscular, menor aptidão cardiorrespiratória, um aumento da gordura corporal, uma diminuição da função mitocondrial (a fonte de energia do corpo) e um risco acrescido de problemas de saúde.



"Depois de três semanas de baixa atividade, precisas de um breve período de preparação para regressares ao teu nível de condição física anterior, pois existe um maior risco de lesão por esforço excessivo, como, por exemplo, tibialgia ou distensão dos isquiotibiais", afirma Rothstein.



"Se a paragem for de umas seis semanas, podes considerar-te «destreinado»", acrescenta. Terás de trabalhar lenta e calmamente para regressares à tua intensidade anterior de forma segura e eficaz.