Se sentes que esta situação te está a acontecer demasiadas vezes, eis algumas dicas que podem ajudar a estabilizar o teu sono e o stress.



01. Evita beber álcool.



Levanta o braço se bebes um copo de vinho ou uma cerveja para te tentares acalmar antes de ires dormir. Muitas pessoas recorrem ao álcool para tentar fugir ao stress, sobretudo à noite, afirma Martin. Acham que as vai ajudar a adormecer, mas beber álcool faz o oposto. "O álcool engana. Inicialmente, faz-te sentir relaxado e com sono, mas, cerca de três horas mais tarde, enquanto o metabolizas, faz-te sentir mais alerta e perturba o teu sono", explica. Em vez de beberes um copo de vinho à noite, opta por um chá de ervas sem cafeína (por exemplo, de camomila), algo que te vai ajudar a dormir melhor, como alguns estudos sugerem.





02. Mantém tudo o que provoca estímulos fora do teu quarto.



O quarto onde dormes deve ser um ambiente tranquilo para descansares e relaxares. Não deve ser (ênfase no não) o centro da atividade, onde trabalhas, estudas, pagas as contas, vês as notícias ou tens discussões, afirma Martin. Quanto mais conseguires separar a fonte do teu stress do teu santuário do sono, melhor conseguirás distanciar psicologicamente o stress do teu sono, explica.





03. Opta por uma atividade relaxante.



Criar uma rotina para abrandar com uma ou várias atividades de relaxamento pode ajudar-te a ter uma boa noite de sono. Ler (preferencialmente um livro ou uma revista, em vez de um ecrã) pode ajudar a distrair o teu cérebro dos pensamentos ansiosos, afirma Martin. Escrever um diário e focares-te nos pontos altos do dia e nas coisas pelas quais estás grato pode ajudar a substituir os pensamentos confusos por pensamentos otimistas, acrescenta. A meditação, se for natural para ti, pode ajudar-te a fazer a transição para o modo de descansar e digerir. Também podes tentar ouvir música relaxante, que, tal como a meditação, pode ajudar-te a transitar do modo de lutar ou fugir para o modo de dormir, pois permite baixar os níveis de cortisol e libertar dopamina. Estudos sugerem que, se ouvires música todas as noites, conseguirás dormir melhor.





No fim das contas, tudo se resume a isto: dorme mais para teres menos stress e sentires-te no teu melhor.