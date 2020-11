Como Aumentar em Segurança os Quilómetros de Corrida

Uma forma personalizada de evoluir

Para descobrir como evoluir, Gabbett recomenda aplicar uma orientação mais individualizada que ele utiliza com os seus atletas: o rácio de carga de esforço agudo a crónico. O nome pode não ser tão simples, mas na prática é, efetivamente, bastante simples. "Considera quanto correste esta semana [agudo] face a quanto correste nas últimas quatro semanas [crónico]", explica. (Se ainda não correste durante quatro semanas, mantém, durante o primeiro mês, um número de quilómetros que te pareça relativamente simples para teres alguma experiência e depois utiliza sucessivamente este rácio para continuares a aumentar.)



"É um ciclo de feedback", afirma Gabbett. Sempre que aumentares a tua carga seja na distância semanal ou na velocidade, verifica como te sentes imediatamente depois ("Arrasei naquelas subidas") e nas 48 horas seguintes ("Tenho as pernas tão doridas"). Com base em ambos, deves ter informações suficientes para decidir se podes esforçar-te mais ou se deves dedicar mais tempo à recuperação, afirma.



Por exemplo, se tens corrido 16 quilómetros por semana durante as últimas semanas e esta semana correste 24 km, essa carga é 1,5 vezes superior. Se te pareceu excessivo ou negativo, talvez devas considerar correr novamente 24 km na semana seguinte ou mesmo reduzir para 16 km. No entanto, se te sentiste bem, podes tentar aumentar os quilómetros na mesma proporção na semana seguinte. Mesmo que te tenhas sentido incrível, talvez seja boa ideia manter a proporção de aumento de 1,5 vezes. As investigações revelam que um rácio de carga de esforço agudo a crónico entre 0,8 e 1,3 foi associado a um risco reduzido de lesões, mas esse risco de lesões aumentava significativamente quando o rácio era superior a 1,5.



Uma outra ferramenta fundamental para que continues a correr com prazer é o treino de força. As investigações sugerem que "focar o teu treino de resistência no trabalho de glúteos e da parte central do corpo, em concreto, pode ajudar a evitar algumas lesões comuns associadas ao esforço excessivo, visto que fortalece os teus ossos, tendões e músculos para que consigas suportar melhor todo esse esforço", afirma Mayer. Experimenta correr em dias alternados e trabalhar a força (e, claro, a recuperação) nos outros dias.



Manter um ritmo de evolução lento e consistente pode não parecer muito atrativo, mas o que achas de te tornares um corredor saudável, para sempre? Isto soa muito melhor.