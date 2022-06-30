Como Aumentar em Segurança os Quilómetros de Corrida

Para descobrires como evoluir, Gabbett recomenda aplicar uma orientação mais individualizada que ele utiliza com os seus atletas: o rácio de carga de esforço agudo a crónico. O nome pode não ser muito simples, mas é relativamente fácil de entender. "O rácio considera quanto correste esta semana [agudo] face a quanto correste nas últimas quatro semanas [crónico]", explica. (Se ainda não correste durante quatro semanas, mantém, durante o primeiro mês, um número de quilómetros que te pareça relativamente fácil para teres alguma experiência e depois utiliza o rácio para continuares a aumentar.)



"É um ciclo de feedback", acrescenta Gabbett. Sempre que aumentares a carga através da distância semanal, verifica como te sentes imediatamente depois ("Arrasei naquelas subidas") e nas 48 horas seguintes ("Tenho as pernas tão doridas"). Com base em ambos, deves ter informações suficientes para decidir se podes esforçar-te mais ou se deves dedicar mais tempo à recuperação, afirma.



Por exemplo, se tens corrido 16 quilómetros por semana durante as últimas semanas e esta semana correste 24 km, essa carga é 1,5 vezes superior. Se te pareceu excessivo ou negativo, talvez devas considerar correr novamente 24 km na semana seguinte ou mesmo reduzir para 16 km. No entanto, se te sentiste bem, podes tentar aumentar os quilómetros na mesma proporção na semana seguinte. Mesmo que te tenhas sentido muito bem, talvez seja boa ideia não passares esse limite de 1,5. Os estudos revelam que um rácio de carga de esforço agudo a crónico entre 0,8 e 1,3 foi associado a um risco reduzido de lesões, mas esse risco de lesões aumentava significativamente quando o rácio era superior a 1,5.

Uma outra ferramenta fundamental para correres cada vez mais e com confiança é o treino de força. Os estudos sugerem que se focares o teu treino de resistência no trabalho de glúteos e da parte central do corpo, estes exercícios podem ajudar a desenvolver os ossos, tendões e músculos de forma a que estes consigam suportar melhor todo o esforço, afirma Mayer. Experimenta alternar os dias de corrida com dias de trabalho de força e recuperação.

A paciência (ou os números) podem não ser aquilo em que és melhor, mas quando vires melhorias sem sentires dor ou problemas, provavelmente vais olhar para estes aspetos com outros olhos (e também para o teu corpo cada vez mais forte).