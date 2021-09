Como recuperar de uma lesão, segundo o treinador Gjert Ingebrigtsen

Deixa-me tranquilizar-te: não precisas de te preocupar com lesões futuras. Porque a verdade é que vais, com toda a certeza, voltar a lesionar-te. As lesões ocasionais fazem parte de qualquer desporto alguma vez inventado.



No entanto, se essas lesões forem persistentes, como estão a ser no teu caso, é necessário avaliar o problema. O motivo para uma segunda lesão recai normalmente no facto de, provavelmente, ainda não teres recuperado da primeira.



Atualmente, tens apenas um objetivo: recuperar totalmente. Até lá, todos os outros objetivos ficam em suspenso. Nada de recordes pessoais. Nada de treinos em pista. Nada de jogos de basquetebol. Nada de atalhos e nada de batota. Para chegares até onde precisas de estar, vais ter de mudar a maneira como encaras as tuas lesões.



Treino três dos meus filhos na modalidade de corridas de meia distância. O meu filho Jakob sofreu uma lesão grave em dezembro de 2019, uma fratura resultante de tensão na parte inferior das costas, e previa-se que a recuperação demorasse quatro meses. Assim que tivemos conhecimento disto, o Jakob disse-me: "Era disto que precisava para testar a minha motivação."



Encarou a lesão, não como um problema, mas como um desafio que acabaria por o tornar mais forte. O seu foco passou da competição para a recuperação.



Eu e o Jakob começámos o processo de recuperação com um treino de mobilidade e fortalecimento do tronco às 6 da manhã do dia seguinte à lesão acontecer. Não ficou parado no sofá a ver televisão e a lamentar-se. Quanto mais tempo não fizeres nada, mais difícil será voltar aos treinos. Na nossa família, em circunstâncias normais, treinamos duas vezes por dia. Quando estamos a recuperar de lesões graves, treinamos três. Ao enfrentarmos a recuperação como uma atividade a tempo inteiro, sentimo-nos tremendamente realizados.



Durante os quatro meses seguintes, o Jakob não falhou uma única sessão de recuperação.